Макрон и Роухани обсудили ситуацию, связанную с иранским соглашением

Французский лидер Эммануэль Макрон и его коллега из Ирана Хасан Роухани 29 апреля обсудили ситуацию вокруг иранского соглашения. Администрация французского президента отметила, что диалог длился больше часа.

Макрон сообщил, что поддерживает сохранение иранского договора. Он также заявил, что некоторые детали этой сделки необходимо обсудить всем задействованным сторонам. Однако лидеры договорились работать над сохранением содержания договора. Франция собирается остаться в рамках соглашения.

Накануне Германия, Британия и Франция согласились поучаствовать в более детальном обсуждении ограничений ядерной программы Ирана. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что на их решение повлиял американский лидер Дональд Трамп.