"Манчестер Сити" одержал 30-ю победу в сезоне в премьер-лиге

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. "Манчестер Сити" одержал 30-ю победу в текущем сезоне чемпионата Англии по футболу, нанеся поражение лондонскому "Вест Хэму".

Встреча 36-го тура премьер-лиги, состоявшаяся в Лондоне в воскресенье, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Лерой Сане (13-я минута), Габриэль Жезус (53) и Фернандиньо (64), автоголом отметился Пабло Сабалета (27). У хозяев отличился Аарон Крессуэлл (42).

Досрочно ставший чемпионом "Сити" в 35 матчах набрал 93 очка, "молотобойцы" (35) занимают 15-е место.