Мемория. Василий Каменский

29 апреля 1884 года родился поэт-футурист и художник Василий Каменский.

Личное дело

Василий Васильевич Каменский (1884 – 1961) родился на шедшем по Каме пароходе, возле города Сарапул. Отец его был смотрителем золотых приисков. Детство его прошло в селе Боровском Пермской губернии. В возрасте четырех лет лишился родителей и воспитывался в семье родственников матери. «Все детство прошло в доме на камской пристани среди пароходов, барж, лодок, крючников, матросов, водоливов, капитанов и бесконечных куч грузового товара», – вспоминал он.

В семь лет поступил в церковную школу, затем стал учиться в Пермском городском училище. С одиннадцати лет начал писать стихи «о сиротской доле, о горестях человеческих, о несчастных. Сам писал, сам читал, сам ревел». В 1900 году Василий Каменский начал работать конторщиком на железной дороге, в свободное время сидел в железнодорожной библиотеке, запоем читал книги и мечтал стать писателем. В это время Каменский стал посещать нелегальные социалистические кружки. В газете «Пермский край» он печатает заметки и стихи. Увлекшись театром, он покинул Пермь и отправился в Москву, чтобы стать актером. Скитался по всей России, работая в различных театральных труппах. В 1903 году в городе Николаев Каменский встретился с Всеволодом Мейерхольдом, который взял его в свою труппу, но потом посоветовал бросить сцену и заняться литературным творчеством.

После этого Каменский вернулся в Пермь, вновь начал работать на железной дороге. В 1904 году его стихи опубликовала екатеринбургская газета «Урал». Он снова примкнул к революционному движению, занимался агитацией, читал стихи перед рабочими. В 1905 году избран делегатом Первого съезда Желдорсоюза. Стал председателем забастовочного комитета на станции Нижний Тагил. Был арестован после подавления забастовки. Сидел в одиночной камере Николаевской тюрьмы Верхотурского уезда, участвовал в голодовке протеста. По болезни летом 1906 года был выпущен под подписку о невыезде. Уехал из России через Севастополь, побывал в Турции и Иране.

Вернувшись в Россию, сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости и поступил на высшие сельскохозяйственные курсы в Петербурге. Он продолжал писать стихи, а также занялся живописью. В 1908 году стал секретарем литературного журнала «Весна», где познакомился с Александром Куприным, Леонидом Андреевым, Демьяном Бедным, Ларисой Рейснер, Игорем Северянином, Александром Блоком, Федором Сологубом, Валерием Брюсовым и «навеки подружился» с Давидом Бурлюком и Велимиром Хлебниковым. Бурлюк становится учителем Каменского в живописи. Стихи и рассказы Каменского печатает не только «Весна», но и ряд литературных альманахов, а его картины демонстрируются на модернистских выставках, включая. В 1910 году футуристическая поэтическая группа «Гилея» (Каменский, Бурлюк, Хлебников и Елена Гуро) выпускают первый поэтический сборник – «Садок судей».

В 1911 году Василий Каменский отправляется за границу, чтобы освоить профессию пилота. Он учился в Германии и Франции. Затем приобрел собственный аэроплан и практиковался на Гатчинском аэродроме, а также под Пермью. Сдал экзамен в Варшаве на международный диплом пилота-авиатора. Выступал с лекциями и демонстрацией полетов в разных городах.

В том же году выходит роман Каменского «Земляника», куда были включены его стихи из сборника «Садок судей». В 1912 году стал одним из авторов «Пощечины общественному вкусу» – манифеста русских футуристов. В 1913 – 1914 годах вместе с Маяковским и Бурлюком участвовал в знаменитой поездке футуристов по России. Их выступления, часто сопровождавшиеся скандалами, прошли в Харькове, Симферополе, Керчи, Одессе, Кишиневе, Николаеве, Киеве, Минске, Казани, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Тифлисе и Баку. Затем Каменский отправился в основанный им вместе с двоюродным братом хутор на реке Каменка недалеко от Перми. Там он занимался сельским хозяйством, охотой и рыбной ловлей, а также завершил поэму «Стенька Разин», пьесу «Здесь славят разум», «Поэму о Хатсу», писал стихи и рисовал. В последующие годы его стихи появлялись в коллективных сборниках футуристов, а также в его авторском сборнике «Танго с коровами». В 1914 – 1915 году жил в поселке Куоккала, был частым гостем в репинских «Пенатах».

В 1915 – 1916 году выступал с лекциями и чтением стихов в различных городах страны, в петербургском литературном кафе «Бродячая собака». Во время революции оказался в Москве и вместе с другими футуристами активно поддержал власть большевиков. Выступал в «Кафе поэтов» вместе с Маяковским, Бурлюком и Есениным. В 1918 году стал депутатом Моссовета и первым председателем Всероссийского союза поэтов. Был культработником в Красной армии. В 1919 году попал в плен и оказался в тюрьме в Ялте, освобожден оттуда после взятия города красными. Много выступал с лекциями от Мурманска до Кавказа и Дальнего Востока. Сотрудничал с ЛЕФом. Написал пьесу на основе своей поэмы о Разине и несколько других пьес, они были поставлены в ряде театров.

Свой хутор Каменка Василий Каменский передал колхозу, но не покидал надолго родной Пермский край, в течение почти двадцати лет с весны до поздней осени жил в селе Троица под Пермью. Зимой жил в Москве, в Тбилиси или в Перми. С 1930-х годов тяжело болел тромбофлебитом, перенес две ампутации ног, в 1948 году после инсульта потерял способность двигаться. Владея одной левой рукой писал пейзажи.

Умер Василий Каменский в Москве 11 ноября 1961 года.

Василий Каменский online-knigi.com

Чем знаменит

Один из ярких поэтов русского футуризма. Для его стихов характерен необычный язык, порой переходящий в заумь, обилие неологизмов. «Обладал редким даром писать стихи так, как будто до него никто их не писал: самые заумные строчки звучали у него естественным ликованием» (М. Л. Гаспаров). Часто обращался к темам крестьянского бунта прошлого (произведения о Разине, Пугачеве, Болотникове), видя в нем стихийное проявление творческой силы народы. «Певец былинных богатырей, и сам богатырь, задорный по нраву, но добрый и чуткий к людям», – писал о Каменском Сергей Городецкий.

О чем надо знать

Одно из самых интересных направлений в творчестве Василия Каменского – его эксперименты по сочетанию текстового и визуального компонентов в поэзии («железобетонные поэмы» и «стихокартины»). Они составляли сборники «Танго с коровами» и «Нагой среди одетых» (оба 1914, второй совместно с Андреем Кравцовым) и были представлены на выставке «№ 4» в Москве в том же году. Железобетонные поэмы были напечатаны на пятиугольных листах (страница со срезанным верхним левым углом), расчерченных на многоугольники неправильной формы. В каждом из многоугольников находилось слово, несколько слов, фраза, слог или одна буква. Взгляд читателя, перемещаясь по многоугольникам в непредсказуемом порядке, сам создавал текст. Использовал Каменский и более простые формы визуальной поэзии. Стихотворение «Полет Васи Каменского на аэроплане в Варшаве» из сборника «Танго с коровами» следовало читать по строчкам снизу вверх, причем постепенно уменьшалась как длинна строчек, так и высота букв, чтобы передать увиденный с земли взлет аэроплана.

Прямая речь

Жить чудесно! Подумай:

Утром рано с песнями

Тебя разбудят птицы —

О, не жалей недовиденного сна —

И вытащат взглянуть

На розовое солнечное утро.

Радуйся! Оно для тебя!

Свежими глазами

Взгляни на луг, взгляни!

Огни! Блестят огни!

Как радужно! легко.

Туманом розовым

Вздохни. Ещё вздохни,

Взгляни на кроткие слезинки

Детей — цветов.

Ты — эти слёзы назови:

Росинки-радостинки!

И улыбнись им ясным

Утренним приветом.

Радуйся! они для тебя.

«Жить чудесно», 1909

Звени. Солнце! Копья светлые мечи,

лей на Землю жизнедатные лучи.

Звени, знойный, краснощекий,

ясный, ясный день!

Звенидень!

Звенидень!

Пойте, птицы! Пойте, люди! Пой, Земля!

Побегу я на веселые поля.

Звени, знойный, черноземный,

полный-полный день.

Звенидень!

Звенидень!

Сердце, радуйся, и пояс, развяжись!

Эй, душа моя, пошире распахнись!

Звени знойный, кумачовый,

яркий-яркий день.

Звенидень!

Звенидень!

Звени, Солнце! Жизнь у каждого одна,

лучезарная, бегучая волна.

Звени, знойный, разудалый,

русский алый день.

Звенидень!

Звенидень!

«Русский звенидень», 1910

Звенит и смеется,

Солнится, весело льется

Дикий лесной журчеек,

Своевольный мальчишка:

Чурлю-журль,

Чурлю-журль.

Звенит и смеется,

И эхо живое несется

Далеко в зеленой тиши!

Корнистой глуши:

Чурлю-журль,

Чурлю-журль.

Звенит и смеется.

Отчего никто не проснется

И не побежит со мной

Далеко в разгулье:

Чурлю-журль,

Чурлю-журль.

Смеется и солнится,

С гор несет песню

И не видит, лесная лесника

Низко нагнулась над ним.

И не слышит цветника

Песню ответную,

Еще зовно зовет:

Чурлю-журль,

А чурлю-журль.

«Чурлю-журль», 1910

Какофонию душ

Ффррррррр

Моторов симфонию

Это Я — это Я —

Футурист-песнебоец

И пилот-авиатор

Василий Каменский

Эластичным пропеллером

Взметнул в облака

Кинув там за визит

Дряблой смерти-кокотке

Из жалости сшитое

Танговое манто и

Чулки

С панталонами.

«Вызов авиатора», 1916

Поэт мудрец и авиатор —

Помещик лектор и мужик —

Я весь — изысканный оратор —

Я весь — последний модный шик.

Звенит, как сонная аорта,

Мой наркотический лиризм —

Я от деревни до курорта

Провозглашаю футуризм.

«Моя карьера», 1916

На утроутесе устья Камы

Серебропарчовой —

Чья разделится отчаянная голова?

А стой и слушай:

Это я в рубахе кумачовой

Распеваю песни, засучив рукава.

На четыре вольностороны.

Чаятся чайки.

Воронятся вороны.

Солнится солнце.

Заятся зайки.

По воде на солнцепути

Веселится душа

И разгульнодень

Деннится невтерпеж.

Смотри и смей,

За поясом кистень

Из Жигулей.

За голенищем нож —

Ржавое наследство

Стеньки Разина.

«Наследство ржавое», 1917

Весь Париж развернулся пестрой скатертью. Перед полетом выпил стакан коньяку на случай более легкого расставанья с жизненной суетой, выпил и сам авиатор. Полет оказался пьянее: мне совершенно вскружило голову, и я – кажется – заорал во всю глотку от наплыва энтузиазма. Было жутко-ново до божественности ощущенья, до ясности райских галлюцинаций, до сумасшедшей красоты.

Воспоминание Василия Каменского о полете на аэроплане

Девять фактов о Василии Каменском

Когда Василий Каменский во время своих театральных скитаний оказался в Николаеве, ему было негде ночевать и он остановился у приятеля, работавшего в похоронном бюро, правда, спать ему приходилось в гробу.Василий Каменский ввел в обиход слово «самолет» вместо иностранного «аэроплан». Ранее слово «самолет» существовало в русском языке, но обозначало другие объекты, например, самодвижущийся ткацкий челнок или паром, приводимый в движение течением реки.Каменскому принадлежит формула: «Футуризм – праздник бракосочетания слов».Каменский написал эссе «Аэро-пророчество», где утверждал, что через 200 лет «каждый человек со дня рождения будет иметь свой аэроплан как органическую необходимость», а через 500 лет аэропланы исчезнут, и все люди переродятся в «человеко-птиц» с «большими белыми крыльями», мир станет подобен «птичьему раю», в песнях «человеко-птицы прославят земную счастливую жизнь и смысл бытия».Когда Василий Каменский читал в 1913 году в Харькове стихи о Степане Разине, полиция составила протокол «о восхвалении атамана разбойников» и взяла с Каменского подписку в том, что он не будет более читать эти стихи на публичных выступлениях.27 февраля 1918 года в Большой аудитории Политехнического музея, на знаменитых выборах «короля поэтов» Василий Каменский занял третье место после Игоря Северянина и Владимира Маяковского.В 1912 году в Ченстохове во время полета в грозу аэроплан Каменского разбился, а сам летчик получил серьезные травмы. В местных газетах даже были опубликованы его некрологи.Пьеса Каменского «Пушкин и Дантес» 1925 года особенно возмутила критиков, так как по воле автора в ней Пушкин убил Дантеса.Сейчас в селе Троица Пермского края действует дом-музей Василия Каменского.Алексей Васильевич Каменский, сын поэта, стал известным художником-нонконформистом.

Материалы о Василии Каменском

Статья о Василии Каменском в русской Википедии

Василий Каменский в библиотеке ImWerden

Василий Каменский «Его — моя биография великого футуриста» (1918)

Очерк Е. Л. Желтовой о Каменском-авиаторе