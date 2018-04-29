Менее минуты: Фёдор Емельяненко нокаутировал американца, едва выйдя на ринг (ФОТО, ВИДЕО)

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко отправил американца Фрэнка Мира в нокаут в первом раунде турнира за пояс Bellator, одержав тем самым победу в бою за пояс в тяжелом весе.

Бой, прошедший в Чикаго в ночь на воскресенье, примечателен тем, что для победы русскому богатырю потребовалось меньше минуты.

Это тридцать седьмая победа в карьере 41-летнего Емельяненко. После возобновления карьеры в 2015 году российский боец одержал третью победу в четырех боях.

Отметим, что, по прогнозам букмекеров в США, Емельяненко считался аутсайдером схватки, а Фрэнку Миру прочили уверенную победу во втором-третьем раундах. Но за 49 секунд «русский медведь», как называют Фёдора на Западе, обратил прогнозы в прах.

Как сообщала «Русская Весна», Емельяненко В США допросили сотрудники ФБР.

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