Меркель, Макрон и Мэй объявили Трампу войну, Вашингтону обещан «тройной удар»

Тройка европейских лидеров провела телефонные переговоры по поводу защиты своих интересов перед США.

Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к единому решению по отстаиванию интересов своих стран в торгово-политическом противостоянии с президентом США Дональдом Трампом.

Как говорится в заявлении кабинета министров ФРГ, европейские лидеры готовы на ответные меры в отношении Вашингтона в случае введения пошлин, сообщает РИА.

В заявлении указывается, что переговоры Меркель и Макрона прошли в субботу, а с британским премьер-министром в воскресенье.

Ранее, Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём пригрозила Вашингтону «тройным ударом» в случае принятия невыгодных для ЕС решений со стороны США — это обращение во Всемирную торговую организацию, введение мер, поддерживающих европейских производителей и введение пошлин на американские товары. В их числе продукты американской сталелитейной промышленности, мотоциклы Harley-Davidson, апельсиновый сок, джинсы и виски, сообщает ТАСС.