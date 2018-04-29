МИД Турции: Санкции США не остановит нас от покупки С-400 у РФ

Турция отвергла предостережения со стороны США по вопросу приобретения у России систем противовоздушной обороны С-400.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение о покупке российских С-400 на 2,5 миллиарда долларов подписано в декабре и не может быть пересмотрено.

Он уточнил, что Россия «ускоряет процесс» с поставкой ракетных систем по просьбе Анкары. Турецкий министр уточнил: «Мы завершили процесс с С-400. Это завершенная сделка … А подход „введем санкции, если вы купите“ на Турцию не действует. Турция этого не принимает».

При этом Чавушоглу заявил, что Турция готова приобрести другое оружие от НАТО.