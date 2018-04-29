Мила Кунис о браке: «У меня самый лучший муж в мире!»

34-летняя Мила Кунис и 40-летний Эштон Катчер не скрывают своего счастья в браке. На кииновыставке CinemaCon-2018 Мила поделилась с интервьюером своей радостью. На выставке актриса презентовала новый фильм «Шпион, который меня кинул», в котором, конечно, исполнила роль.



«У меня самый лучший муж в мире! Клянусь вам, мне очень повезло. Рядом со мной живет невероятно терпеливый человек, который в высшей степени поддерживает всю семью», — сказала Кунис о Катчере.

Съемки упомянутой картины проходили в Будапеште, куда Эштон поехал вместе с женой и детьми, трехлетней дочерью Уайетт и годовалым Димитрием. Как рассказала Кунис, ее дети время проводили не зря. Ее старший сын во время пребывания в Будапеште радовал родителей успехами в изучении Венгерского языка.

Посетив шоу Элен Дедженерес вместе со своей коллегой Кейт МакКиннон, Кунис рассказала о комедии «Шпион, который меня кинул» и детях. Картина выйдет на экраны уже этим летом.

Ведущая поинтересовалась у актрисы, как поживают ее дети. Мила с радостью начала рассказ о своих малышах и заявила, что женщины умнее мужчин. Она заметила это по развитию собственных детей. «Они совершенно разные! Сын напоминает мне ленивца. Он чудесный, и я его люблю. Он однажды все равно увидит это и спросит: «Почему ты это сказала?». По правде говоря, женщины умнее мужчин. Этот вывод я сделала, наблюдая за двумя разными людьми, которых родила». говорит Мила.

Эллен в ответ на высказывание Кунис пошутила, сказав, что Димитрию пора бы слезть с плеч своего отца и начать ходить самостоятельно. «Ему всего год. Он ленивый!» отвечает актриса.

Как заявляли раннее Кунис и ее муж Эштон Катчер, у них уже есть идеальный план для идеального будущего детей. Трехлетнюю дочь Уайатт Элизабет и годовалого сына Димитрия они собираются оставить без наследства. Об этом рассказал Эштон в интервью подкасту Дакса Шепарда. Заработанные деньги актеры решили передать в благотворительные организации.

«Мы закончим свои дни, раздав деньги на благотворительность,» — сказал Эштон.

Такой поступок не без основания. Звездные родители хотят мотивировать своих детей добиться успеха своими силами, а не с материальной поддержкой от своих родителей. Правда, совсем без поддержки Уайатт и Димитрий не останутся.