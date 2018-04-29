Минспоцполитики: До 20% получателей субсидий могут их потерять

С начала нового отопительного сезона примерно 15-20% получателей субсидий могут потерять право на льготы. Об этом сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко в эфире радио Громадське.

Он заявил, что право на субсидии могут потерять люди, владеющие новыми машинами.

«Это автомобили моложе 5 лет. То есть, не сам факт совершения покупки в течение последних 5 лет, а наличие автомобиля, со дня выпуска которого прошло меньше времени. То есть, это достаточно ценные вещи», — сказал Музыченко.

По его словам, обладатели жилья с большой площадью могут также лишиться права на льготы.

«Для квартир это 120 квадратных метров, для домов — 200. Но есть исключения для многодетных, приемных семей, детских домов семейного типа — то есть, там, где активно проживает большое количество граждан», — продолжил Музыченко.

Он пояснил, что новые правила должны повысить эффективность программы жилищных субсидий.

«Предусмотрено больше стимулов для того, чтобы наши трудоспособные граждане, которые не работают, все-таки решали вопрос относительно своего трудоустройства и получения доходов. И главное, чтобы они эти доходы показывали», — добавил Музыченко.

Ранее Минсоцполитики хотело усилить контроль за получателями субсидий.

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