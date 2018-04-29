Минтранс уточнил запрет лежать на полу в столичных аэропортах

Министерство транспорта Московской области разъяснило новые правила поведения в столичных аэропортах. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, новый пункт правил о запрете лежать на полу и скамейках не будет распространяться на людей с авиабилетами.

«Запрет лежать на полу, ступеньках, скамейках не распространяется на пассажиров с авиабилетами», — заявили в минтрансе.

Напомним, 26 апреля Мособлдума одобрила закон о введении штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах. Введены штрафы за лежание на креслах и полу, прослушивание музыки без наушников и передвижение по территории аэропорта на сегвее.