На Украине может взорваться склад с аммиаком

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики предупредило об угрозе взрыва на аммиакохранилище одного из крупнейших на Украине производителей минеральных удобрений.

«Из-за повреждений кабельных линий электропередачи было обесточено аммиакохранилище ЧАО «Азот» и прекращен процесс его охлаждения, что может привести к взрыву на территории «Азота», — цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Известно, что ежегодно на складе хранится 15 тысяч тонн сжиженного аммиака, а также азотная и серная кислота, едкий натр, хлор и минеральные удобрения.

В ЛНР отметили, что последствия возможного взрыва или крупного пожара на предприятии могут быть непредсказуемы: не исключена опасность разгерметизации хранилища аммиака и распространение ядовитого вещества на десятки километров.

По данным министерства, зона возможного химического заражения при аварийной ситуации за четыре часа достигнет 20 километров, за восемь часов — 35 километров. Вероятное количество людей, попадающих в зону заражения, за четыре часа составит 287 тысяч человек, за восемь часов — 296 тысяч человек.

В ведомстве также отметили, что СМИ на Украине замалчивают возникшую угрозу, и на государственном уровне не предпринимается никаких попыток предотвратить риски.

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