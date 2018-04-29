На Донбассе ликвидирован украинский каратель (ФОТО)

В субботу, 28 апреля, в районе поселка Новоайдар на оккупированной Киевом территории ЛНР был ликвидирован украинский оккупант.

25-летний Константин Паршенко — военнослужащий 11-го понтонно-мостового батальона 48-й инженерной бригады ВСУ, по данным командования подразделения, умер во время выполнения служебного задания.

«Освобождать» Донбасс Паршенко прибыл из села Рудковцы Хмельницкой области, до призыва проживал в Каменец-Подольськом в той же области.

Как сообщала «Русская Весна», ещё в середине апреля инженерные войска ВСУ активизировались как раз на подступах к ЛНР — понтонные переправы через Северский Донец тогда многие расценили как подготовку украинских оккупантов к наступлению.