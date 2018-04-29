NASA планирует доставить почву с Марса на Землю

Официальные представители Американского и Европейского космических агентств подписали договор о намерениях по изучению различных способов сбора и доставки марсианских проб почвы на Землю.

Известно, что данный проект будет непростым, так как это означает первый запуск космического корабля с поверхности Красной планеты и стыковку в космосе.

При этом заявление о намерениях было согласовано в Берлине Томасом Зурбученом (Thomas Zurbuchen), ассоциированным администратором NASA, и Дэвидом Паркером (David Parker), директором ЕКА по разведке. В документе описывается потенциальная роль, которую каждое космическое агентство может исполнять во время миссии.

Отмечается, что доставив почву с Марса на Землю, ученые могли бы провести более подробные исследования химических и (возможно) органических соединений. Результаты могут быть проверены другими лабораториями, и почву можно постоянно тестировать по мере того, как методы отбора проб улучшаются с течением времени.

Вероятно, для доставки будет задействовать марсианский ровер NASA, который достигнет Красной планеты в 2020 году. Зонд упакует почву в 30 емкостей размером с ручку. На втором этапе ровер перегрузит их в небольшую ракету, которая выйдет на орбиту Марса, где ее подберет корабль с Земли. Приземление запланировано на территории Соединенных Штатов.