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На службе России: Лондон атаковали ядовитые гусеницы


Добавлено: 29 апр 2018 в 20:15, Категория: Новости на сегодня
На службе России: Лондон атаковали ядовитые гусеницы

Жителей Лондона предупредили о нашествии опасных ядовитых гусениц, прикосновение к которым может закончиться для человека высыпаниями на коже, тошнотой и рвотой, а даже приступами астмы.

Это личинки дубового походного шелкопряда, покрытые ядовитыми светлыми волосками. Во время миграций гусеницы походных шелкопрядов передвигаются друг за другом в виде длинных колонн или процессий, и предпочитают селиться в дубовых лесах — отсюда и их название.

Впервые они были замечены в Лондоне и на юго-востоке Англии в середине апреля, передает «Би-Би-Си». Зарегистрированы первые пострадавшие от контакта с этими насекомыми. Власти уже начали обработку деревьев, которая будет продолжаться до конца мая или начала июня.

На теле каждой гусеницы дубового походного шелкопряда находится около 62 тысяч ядовитых волосков. Насекомые способны сбрасывать свои волоски, которые, опадая на землю, могут сохранять свои ядовитые свойства до пяти лет. Предполагается, что этот вид шелкопряда был завезен в Великобританию на деревьях, импортированных из Европы для одного из ландшафтных проектов. Крупная популяция дубового походного шелкопряда обосновалась в западной части Лондона в 2006 году.


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Добавлено: 29 апр 2018 в 20:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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