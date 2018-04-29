Назван 51 факт о человеческом теле, который перевернет ваше сознание

Американское издание BuzzFeed опубликовало невероятные факты о возможностях человеческого тела, которые доказывают – по сути, мы супергерои, которые не знают, как воспользоваться сверхспособностями своего организма.

1. Извлеченное из грудной клетки человеческое сердце (помните, как в фильме про Индиану Джонса) на самом деле способно биться еще какое-то время, потому что обладает локальной электрической системой и способно получать электричество из окружающей среды.

2. Желудочная кислота обладает такой силой, что ваш организм создает совершенно новую слизистую оболочку желудка с периодичностью 3-4 дня.

3. Человеческий нос способен распознать и запомнить 50 тысяч уникальных запахов. Но наши возможности ничто в сравнении с аналогичной способностью собак.

4. Люди чихают со скоростью 160 кмч, а некоторые даже больше.

5. Протяженность кровеносных сосудов в каждом человеке составляет 96000 км, этого хватит, чтобы приблизительно 2,5 обогнуть ими экватор.

6. Человеческое на протяжении всей жизни вырабатывает такое количество энергии, которой хватило бы для грузовика, собирающегося проделать расстояние от Земли до Луны и обратно. Ежедневная доля энергии, вырабатываемой сердцем, сопоставима с 32 км для того же грузовика.

7. Думаете, только змеи способны сбрасывать старую кожу? А вот и нет! В среднем за человеческую жизнь сроком 70 лет мы сбрасываем около 50 кг кожи. Это можно сравнить, например, с весом человека невысокого роста.

8. Если в ясную ночь вы посмотрите на небо и сможете разглядеть Андромеду, то это означает, что ваши глаза настолько чувствительны, что они способны различить слабое световое пятно, находящееся в ближайшей к нам соседней галактике и удаленное от нас на расстояние в 2,5 миллиона световых лет. Здорово, правда?

9. Человеческий храп опасен не только для храпуна, но и для спящего рядом с ним человека, так как издаваемый при этом звук равен порядка 80 децибел Это можно сравнить со сном с рядом с работающим отбойным молотком, разрушающим цемент. Вредным для здоровья считается уровень шума свыше 85 децибел.

10. Интересный факт о способности человека вырабатывать слюну. Оказывается выработанной за всю жизнь одним человеком слюной можно заполнить два бассейна объемом 24 тысячи литров.

11. А вот этот показатель трудно осознать: каждый человек состоите из 7000000000000000000000000000 (это 7 октиллионов) атомов. Сложновато, правда?

12. А возраст каждого из этих 7 октиллионов атомов составляет миллиарды лет. Кто сказал, что мы не бессмертны?

13. Наши нейроны способны передавать сигналы со скоростью 240 километров в час.

14. В дополнении к пяти чувствам каждый человек обладает шестым, которое носит название мета-чувство. Оно позволяет нам, например, дотронуться кончиком пальца до кончика носа с закрытыми глазами. Иными словами объединяет знания нашего мозга ощущением формы и размера нашего тела и тем, что делают наши мышцы. Это дает нам представление о том, где находятся разные части тела по отношению у друг другу.

15. Музыка, которую мы слушаем, меняет нашу мимику и сердечный ритм.

16. Мозг неспящего человека, вырабатывает электричество, которое может питать одну лампочку.

17. При относительном сравнении наши кости прочнее стали. Кубический метр костной ткани способен выдержать вес пяти пикапов, ну или 10 тысяч кг.

18. Впрочем, не смотря на прочность, кость человека на 31% состоит из воды.

19. Если бы человеческий глаз был цифровой фотокамерой, то он обладал бы разрешением в 576 мегапикселей. В самом мощном фотоаппарате Mamiya DSLR этот показатель равен 80 мегапикселям. При этом стоит он $34 тысячи.

20. На этом уникальные возможности ваших глаз не закончены! Эксперты вычислили: человеческий глаз может различать 10 миллионов различных цветов.

21. Если бы ДНК можно было расплести, то длина ее с учетом, в том числе всех клеток вашего тела, составила бы 16 миллиардов километров. Для того, чтобы вы поняли, это расстояние равно путин от Земли до Плутона и обратно.

22. Ваша долгосрочная память способна в течение жизни хранить до 1 квадриллиона (1 миллион миллиардов) отдельных битов информации.

23. Ваш мозг продолжает развиваться до 40 лет, у некоторых и того дольше. Особенно его предлобная кора, отвечающая за социальные навыки и общение с другими людьми.

24. Человеческое сердце перекачивает столько крови за свою жизнь, что ими можно заполнить 200 железнодорожных цистерн.

25. Ваше тело производит 180 миллионов красных кровяных клеток в час.

26. Обычная беременность у людей длится 9 месяцев. Но зафиксирован один случай беременности продолжительность 375 дней – 12,5 месяцев.

27. Не только мама помогает малышу, но и младенец помогает матери, находясь в ее чреве. Например, если у нее имеются какие-то повреждения внутренних органов, плод посылает стволовые клетки для исправления повреждения.

28. 200 мускулов работают, чтобы человек сделал один только шаг.

29. В пупках людей ученые обнаружили 1458 новых видов бактерий.

30. В космосе астронавты становятся выше на 5 см в среднем.

31. Одна клетка содержит 6 миллиардов шагов спирали ДНК.

32. На каждую оплодотворенную яйцеклетку приходится от 200 до 500 миллионов сперматозоидов, пытающихся передать свою ДНК. Вот это натиск!

33. К моменту вашей смерти треть вашей жизни вы проведете во сне.

34. Вы способны перезагрузить свои внутренние часы сна и пробуждения в вашем мозгу (суточный ритм), если направите луч света на заднюю часть вашего колена.

35. Без пищи человек может прожить два месяца.

36. Думаете, только язык обладает вкусовыми рецепторами? А вот и нет! Они также находятся в желудке, кишечном тракте, поджелудочной железе, легких, мозге и даже в анусе и яичках.

37. Каждый раз, когда вы что-то запоминаете, в мозгу создаются новые физические связи между нейронами.

38. Небольшая доза электричества меняет работу мозга. При этом происходит сокращение эмпатии. И правда, трудно симпатизировать тому, кто бьет тебя током.

39. Человек может продержаться без кислорода от пяти до десяти минут. Но не пытайтесь экспериментировать, потому что потом ваши клетки мозга начнут отмирать.

40. Ваш мозг на 60% состоит из жира. Не вздумайте садиться на диету!

41. Еще один научно доказанный факт: мозг человека будет питаться самим собой, и это будет последней попыткой избежать голодной смерти. Аналогичный процесс происходит во время недостаточного питания или экстремальной диеты.

42. Вагина обладает способностью самоочищаться.

43. Ваши страхи и фобии – это в том числе память, переданная в генах предками.

44. Эмоция – это наш автоматически запрограммированный ответ на некоторые раздражители.

45. Ваша долгосрочная память создает постоянно существующие физические изменения в мозгу.

46. Каждый раз, когда вы пытаетесь выражением лица передать эмоцию, вы ее в данный момент чувствуете.

47. Глаз совершает 2-3 саккады (скачкообразные автоматические движения глаза) в секунду для того, чтобы получить полную картину, потому что ваш глаз за один раз способен видеть лишь небольшую часть визуального поля.

48. При процессе воспоминания ваш мозг обращается не к оригинальной памяти, а к творческому воссозданию определенных представлений, в которых часто обнаруживаются пробелы, или совершенно новые составные части.

49. Человеческий мозг способен перезагружаться, забывая информацию. Это защитная реакция от неприятных переживаний и испытанных эмоций, в том числе способность забывать старое позволяет легче и быстрее усваивать новую информацию.

50. Во время «быстрого сна» ваш мозг способен выполнять новые задания, и даже изучать новые музыкальные произведение. Ученые установили, что «быстрый сон» усиливает производительность с помощью подсознательного знания о порядке действия.

51. Общество обладает «канонической перспективой» (canonical perspective), то есть существует много вещей, которые мы все видим одинаково. Ученые попросили в разных частях света разных людей нарисовать чашку кофе. Практически все сделали это с видом на нее слегка сверху, немного сдвинув вправо или влево. Никто не нарисовал чашку, глядя сверху вниз.