Назван 51 факт о человеческом теле, который перевернет ваше сознание

Показать меню
Актуально
В Санкт-Петербурге наградили победителей и лауреатов международного детского - 12:49 В Санкт-Петербурге наградили победителей и лауреатов международного детского конкурса «Школьный патент–шаг в будущее!» Джигарханян в больнице: Друг артиста назвал причины госпитализации - 12:53 Джигарханян в больнице: Друг артиста назвал причины госпитализации Полина Гагарина в детском платье показала новую грудь - 12:59 Полина Гагарина в детском платье показала новую грудь Стало известно имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма - 13:35 Стало известно имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма "Эйбар" выкупил у "Валенсии" права на хавбека сборной Чили по футболу Орельяну - 13:39 Московские фонтаны вновь заработали - 13:46 Московские фонтаны вновь заработали В Министерстве обороны Украины рассказали о крайне непростой ситуации на - 13:49 В Министерстве обороны Украины рассказали о крайне непростой ситуации на Донбассе «Бархат» меняют на «наждак» — о ситуации в Армении - 13:56 «Бархат» меняют на «наждак» — о ситуации в Армении Песков подтвердил проработку «списка Собчак» - 14:00 Песков подтвердил проработку «списка Собчак» ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне - 14:00 ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне Младший сын принца Уильяма назван в честь родоначальника Виндзоров? - 14:01 Младший сын принца Уильяма назван в честь родоначальника Виндзоров? «ВКонтакте» обвинила Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета - 14:01 «ВКонтакте» обвинила Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета США составили список своих союзников и оппонентов в ООН - 14:02 США составили список своих союзников и оппонентов в ООН Богдана Николенко еще многого не видела на Сейшелах - 14:37 Богдана Николенко еще многого не видела на Сейшелах Эксперт назвал сомнительной скорую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына - 14:42 Эксперт назвал сомнительной скорую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына В Санкт-Петербурге пройдет выставка урбанистики, которую должен посетить каждый - 14:56 В Санкт-Петербурге пройдет выставка урбанистики, которую должен посетить каждый
» » Назван 51 факт о человеческом теле, который перевернет ваше сознание

Назван 51 факт о человеческом теле, который перевернет ваше сознание


Добавлено: 29 апр 2018 в 11:33, Категория: Новости на сегодня
Назван 51 факт о человеческом теле, который перевернет ваше сознание

Американское издание BuzzFeed опубликовало невероятные факты о возможностях человеческого тела, которые доказывают – по сути, мы супергерои, которые не знают, как воспользоваться сверхспособностями своего организма.

1. Извлеченное из грудной клетки человеческое сердце (помните, как в фильме про Индиану Джонса) на самом деле способно биться еще какое-то время, потому что обладает локальной электрической системой и способно получать электричество из окружающей среды.
2. Желудочная кислота обладает такой силой, что ваш организм создает совершенно новую слизистую оболочку желудка с периодичностью 3-4 дня.
3. Человеческий нос способен распознать и запомнить 50 тысяч уникальных запахов. Но наши возможности ничто в сравнении с аналогичной способностью собак.
4. Люди чихают со скоростью 160 кмч, а некоторые даже больше.
5. Протяженность кровеносных сосудов в каждом человеке составляет 96000 км, этого хватит, чтобы приблизительно 2,5 обогнуть ими экватор.
6. Человеческое на протяжении всей жизни вырабатывает такое количество энергии, которой хватило бы для грузовика, собирающегося проделать расстояние от Земли до Луны и обратно. Ежедневная доля энергии, вырабатываемой сердцем, сопоставима с 32 км для того же грузовика.
7. Думаете, только змеи способны сбрасывать старую кожу? А вот и нет! В среднем за человеческую жизнь сроком 70 лет мы сбрасываем около 50 кг кожи. Это можно сравнить, например, с весом человека невысокого роста.
8. Если в ясную ночь вы посмотрите на небо и сможете разглядеть Андромеду, то это означает, что ваши глаза настолько чувствительны, что они способны различить слабое световое пятно, находящееся в ближайшей к нам соседней галактике и удаленное от нас на расстояние в 2,5 миллиона световых лет. Здорово, правда?
9. Человеческий храп опасен не только для храпуна, но и для спящего рядом с ним человека, так как издаваемый при этом звук равен порядка 80 децибел Это можно сравнить со сном с рядом с работающим отбойным молотком, разрушающим цемент. Вредным для здоровья считается уровень шума свыше 85 децибел.
10. Интересный факт о способности человека вырабатывать слюну. Оказывается выработанной за всю жизнь одним человеком слюной можно заполнить два бассейна объемом 24 тысячи литров.
11. А вот этот показатель трудно осознать: каждый человек состоите из 7000000000000000000000000000 (это 7 октиллионов) атомов. Сложновато, правда?
12. А возраст каждого из этих 7 октиллионов атомов составляет миллиарды лет. Кто сказал, что мы не бессмертны?
13. Наши нейроны способны передавать сигналы со скоростью 240 километров в час.
14. В дополнении к пяти чувствам каждый человек обладает шестым, которое носит название мета-чувство. Оно позволяет нам, например, дотронуться кончиком пальца до кончика носа с закрытыми глазами. Иными словами объединяет знания нашего мозга ощущением формы и размера нашего тела и тем, что делают наши мышцы. Это дает нам представление о том, где находятся разные части тела по отношению у друг другу.
15. Музыка, которую мы слушаем, меняет нашу мимику и сердечный ритм.
16. Мозг неспящего человека, вырабатывает электричество, которое может питать одну лампочку.
17. При относительном сравнении наши кости прочнее стали. Кубический метр костной ткани способен выдержать вес пяти пикапов, ну или 10 тысяч кг.
18. Впрочем, не смотря на прочность, кость человека на 31% состоит из воды.
19. Если бы человеческий глаз был цифровой фотокамерой, то он обладал бы разрешением в 576 мегапикселей. В самом мощном фотоаппарате Mamiya DSLR этот показатель равен 80 мегапикселям. При этом стоит он $34 тысячи.
20. На этом уникальные возможности ваших глаз не закончены! Эксперты вычислили: человеческий глаз может различать 10 миллионов различных цветов.
21. Если бы ДНК можно было расплести, то длина ее с учетом, в том числе всех клеток вашего тела, составила бы 16 миллиардов километров. Для того, чтобы вы поняли, это расстояние равно путин от Земли до Плутона и обратно.
22. Ваша долгосрочная память способна в течение жизни хранить до 1 квадриллиона (1 миллион миллиардов) отдельных битов информации.
23. Ваш мозг продолжает развиваться до 40 лет, у некоторых и того дольше. Особенно его предлобная кора, отвечающая за социальные навыки и общение с другими людьми.
24. Человеческое сердце перекачивает столько крови за свою жизнь, что ими можно заполнить 200 железнодорожных цистерн.
25. Ваше тело производит 180 миллионов красных кровяных клеток в час.
26. Обычная беременность у людей длится 9 месяцев. Но зафиксирован один случай беременности продолжительность 375 дней – 12,5 месяцев.
27. Не только мама помогает малышу, но и младенец помогает матери, находясь в ее чреве. Например, если у нее имеются какие-то повреждения внутренних органов, плод посылает стволовые клетки для исправления повреждения.
28. 200 мускулов работают, чтобы человек сделал один только шаг.
29. В пупках людей ученые обнаружили 1458 новых видов бактерий.
30. В космосе астронавты становятся выше на 5 см в среднем.
31. Одна клетка содержит 6 миллиардов шагов спирали ДНК.
32. На каждую оплодотворенную яйцеклетку приходится от 200 до 500 миллионов сперматозоидов, пытающихся передать свою ДНК. Вот это натиск!
33. К моменту вашей смерти треть вашей жизни вы проведете во сне.
34. Вы способны перезагрузить свои внутренние часы сна и пробуждения в вашем мозгу (суточный ритм), если направите луч света на заднюю часть вашего колена.
35. Без пищи человек может прожить два месяца.
36. Думаете, только язык обладает вкусовыми рецепторами? А вот и нет! Они также находятся в желудке, кишечном тракте, поджелудочной железе, легких, мозге и даже в анусе и яичках.
37. Каждый раз, когда вы что-то запоминаете, в мозгу создаются новые физические связи между нейронами.
38. Небольшая доза электричества меняет работу мозга. При этом происходит сокращение эмпатии. И правда, трудно симпатизировать тому, кто бьет тебя током.
39. Человек может продержаться без кислорода от пяти до десяти минут. Но не пытайтесь экспериментировать, потому что потом ваши клетки мозга начнут отмирать.
40. Ваш мозг на 60% состоит из жира. Не вздумайте садиться на диету!
41. Еще один научно доказанный факт: мозг человека будет питаться самим собой, и это будет последней попыткой избежать голодной смерти. Аналогичный процесс происходит во время недостаточного питания или экстремальной диеты.
42. Вагина обладает способностью самоочищаться.
43. Ваши страхи и фобии – это в том числе память, переданная в генах предками.
44. Эмоция – это наш автоматически запрограммированный ответ на некоторые раздражители.
45. Ваша долгосрочная память создает постоянно существующие физические изменения в мозгу.
46. Каждый раз, когда вы пытаетесь выражением лица передать эмоцию, вы ее в данный момент чувствуете.
47. Глаз совершает 2-3 саккады (скачкообразные автоматические движения глаза) в секунду для того, чтобы получить полную картину, потому что ваш глаз за один раз способен видеть лишь небольшую часть визуального поля.
48. При процессе воспоминания ваш мозг обращается не к оригинальной памяти, а к творческому воссозданию определенных представлений, в которых часто обнаруживаются пробелы, или совершенно новые составные части.
49. Человеческий мозг способен перезагружаться, забывая информацию. Это защитная реакция от неприятных переживаний и испытанных эмоций, в том числе способность забывать старое позволяет легче и быстрее усваивать новую информацию.
50. Во время «быстрого сна» ваш мозг способен выполнять новые задания, и даже изучать новые музыкальные произведение. Ученые установили, что «быстрый сон» усиливает производительность с помощью подсознательного знания о порядке действия.
51. Общество обладает «канонической перспективой» (canonical perspective), то есть существует много вещей, которые мы все видим одинаково. Ученые попросили в разных частях света разных людей нарисовать чашку кофе. Практически все сделали это с видом на нее слегка сверху, немного сдвинув вправо или влево. Никто не нарисовал чашку, глядя сверху вниз.


Материалы по теме:

Ученые определили предельные возможности человеческого организма
Ученые назвали лучший продукт для здоровья
Раковые клетки могут «обманывать» человеческий организм, - ученые
Кофе препятствует развитию рака груди и метастаз у женщин - ученые
Добавлено: 29 апр 2018 в 11:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
«Саратовские авиалинии» обратились в прокуратуру и СК с жалобой на МАК

«Саратовские авиалинии» обратились в прокуратуру и СК с жалобой на МАК

«Связной» и «Евросеть» объединятся в одну компанию

«Связной» и «Евросеть» объединятся в одну компанию

Посольство РФ в Египте запросило информацию о задержании 17 россиян

Посольство РФ в Египте запросило информацию о задержании 17 россиян

В Ярославле оценили вред для экологии от мусора из Москвы

В Ярославле оценили вред для экологии от мусора из Москвы

Новости России
еще новости
Новое видео аварийной посадки Ил-38 появилось в сети

Новое видео аварийной посадки Ил-38 появилось в сети

Восемь стран подтвердили участие в военно-техническом форуме «Армия-2018»

Восемь стран подтвердили участие в военно-техническом форуме «Армия-2018»

Ледокол «Илья Муромец» провел атомную подводную лодку в Белом море

Ледокол «Илья Муромец» провел атомную подводную лодку в Белом море

Средняя ставка по рублевой ипотеке обновила исторический минимум

Средняя ставка по рублевой ипотеке обновила исторический минимум

Новости шоу-бизнеса
еще новости
СМИ: у Дженнифер Лоуренс роман с режиссером Дэвидом О’Расселлом

СМИ: у Дженнифер Лоуренс роман с режиссером Дэвидом О’Расселлом

Инсайдеры опровергли слухи о романе Дженнифер Лоуренс и Дэвида О’Расселла

Инсайдеры опровергли слухи о романе Дженнифер Лоуренс и Дэвида О’Расселла

Крисси Тейген отпраздновала baby shower с Ким Кардашьян, Канье Уэстом и Крис Дженнер

Крисси Тейген отпраздновала baby shower с Ким Кардашьян, Канье Уэстом и Крис Дженнер

Ким Кардашьян об изменах бойфренда сестры Хлое

Ким Кардашьян об изменах бойфренда сестры Хлое

Новости политики
еще новости
Грушко: НАТО действует в отношении РФ, опираясь на схемы холодной войны

Грушко: НАТО действует в отношении РФ, опираясь на схемы холодной войны

Как аукнулось, так и откликнулось: Россия жестко ответила Литве на агрессию в свой адрес

Как аукнулось, так и откликнулось: Россия жестко ответила Литве на агрессию в свой адрес

На саммите НАТО Борис Джонсон выступил с особой речью по России

На саммите НАТО Борис Джонсон выступил с особой речью по России

«Photoshop в помощь»: Москва хлёстко ответила Киеву на требование отдать Крымский мост

«Photoshop в помощь»: Москва хлёстко ответила Киеву на требование отдать Крымский мост

Новости экономики
еще новости
Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Новости общества
еще новости
КВЦ «Патриот» посетили делегации Анголы, Шри-Ланки и Румынии

КВЦ «Патриот» посетили делегации Анголы, Шри-Ланки и Румынии

Подразделения антитеррора отразили нападение условных террористов на штаб Восточного военного округа

Подразделения антитеррора отразили нападение условных террористов на штаб Восточного военного округа

Ил-76 Военно-транспортной авиации совершил вылет для тушения природного пожара в Сорочинском районе Оренбургской области

Ил-76 Военно-транспортной авиации совершил вылет для тушения природного пожара в Сорочинском районе Оренбургской области

В истребительный авиаполк ЗВО в Курской области поступила партия многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ

В истребительный авиаполк ЗВО в Курской области поступила партия многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ

Происшествия
еще новости
Жительница Нижнего Новгорода призналась в убийстве своих детей

Жительница Нижнего Новгорода призналась в убийстве своих детей

В Ростове из-за крупной аварии не было интернета

В Ростове из-за крупной аварии не было интернета

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Новости Украины
еще новости
Под оккупированной Горловкой боевики «прессовали» наблюдателей ОБСЕ

Под оккупированной Горловкой боевики «прессовали» наблюдателей ОБСЕ

В Донецке на Трудовских ранен мирный житель

В Донецке на Трудовских ранен мирный житель

NASA планирует доставить почву с Марса на Землю

NASA планирует доставить почву с Марса на Землю

«Россия будет расширяться, пока не рухнет» — писательница Эрика Фатланд

«Россия будет расширяться, пока не рухнет» — писательница Эрика Фатланд

Мировые новости
еще новости
Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом

Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом

Астрономы открыли звезду-

Астрономы открыли звезду-"вампира", взорвавшую соседнее светило

Какие прически вредны для здоровья

Какие прически вредны для здоровья

Трагедия в Китае: в одной из местных школ убиты семеро учеников

Трагедия в Китае: в одной из местных школ убиты семеро учеников




Лента новостей
Мемория. Василий Каменский - 11:02 Мемория. Василий КаменскийСМИ США рассказали об «устрашающей» подлодке из России - 11:01 СМИ США рассказали об «устрашающей» подлодке из РоссииДуров предупредил о сбое в работе Telegram - 11:01 Дуров предупредил о сбое в работе TelegramГлава КНДР назвал условия отказа от ядерного оружия - 11:01 Глава КНДР назвал условия отказа от ядерного оружияТрамп назвал сроки встречи с лидером КНДР - 11:01 Трамп назвал сроки встречи с лидером КНДРШведская принцесса Мадлен с дочерью: официальные портреты - 11:00 Шведская принцесса Мадлен с дочерью: официальные портретыСаша Черно оправдалась перед подписчиками - 10:49 Саша Черно оправдалась перед подписчикамиВ Донецке на Трудовских ранен мирный житель - 10:47 В Донецке на Трудовских ранен мирный жительНовое видео аварийной посадки Ил-38 появилось в сети - 10:18 Новое видео аварийной посадки Ил-38 появилось в сетиПодразделения антитеррора отразили нападение условных террористов на штаб Восточного военного округа - 09:49 Подразделения антитеррора отразили нападение условных террористов на штаб Восточного военного округаМенее минуты: Фёдор Емельяненко нокаутировал американца, едва выйдя на ринг (ФОТО, ВИДЕО) - 09:37 Менее минуты: Фёдор Емельяненко нокаутировал американца, едва выйдя на ринг (ФОТО, ВИДЕО)Ил-76 Военно-транспортной авиации совершил вылет для тушения природного пожара в Сорочинском районе - 09:35 Ил-76 Военно-транспортной авиации совершил вылет для тушения природного пожара в Сорочинском районе Оренбургской областиКим Чен Ын готов в любое время вести диалог с Японией - 09:00 Ким Чен Ын готов в любое время вести диалог с ЯпониейФСБ будет бороться с украинскими браконьерами в Азовском море - 09:00 ФСБ будет бороться с украинскими браконьерами в Азовском море
Последние новости
СМИ: у Дженнифер Лоуренс роман с режиссером Дэвидом О’Расселлом - 12:40 СМИ: у Дженнифер Лоуренс роман с режиссером Дэвидом О’Расселлом Инсайдеры опровергли слухи о романе Дженнифер Лоуренс и Дэвида О’Расселла - 12:40 Инсайдеры опровергли слухи о романе Дженнифер Лоуренс и Дэвида О’Расселла Крисси Тейген отпраздновала baby shower с Ким Кардашьян, Канье Уэстом и Крис Дженнер - 12:39 Крисси Тейген отпраздновала baby shower с Ким Кардашьян, Канье Уэстом и Крис Дженнер Ким Кардашьян об изменах бойфренда сестры Хлое - 12:39 Ким Кардашьян об изменах бойфренда сестры Хлое Мила Кунис о браке: «У меня самый лучший муж в мире!» - 12:39 Мила Кунис о браке: «У меня самый лучший муж в мире!» КВЦ «Патриот» посетили делегации Анголы, Шри-Ланки и Румынии - 12:28 КВЦ «Патриот» посетили делегации Анголы, Шри-Ланки и Румынии Стала известна причина сбоя в Telegram - 12:21 Стала известна причина сбоя в Telegram Telegram объяснил причину сбоев в своей работе - 12:11 Telegram объяснил причину сбоев в своей работе Грушко: НАТО действует в отношении РФ, опираясь на схемы холодной войны - 11:46 Грушко: НАТО действует в отношении РФ, опираясь на схемы холодной войны Лондонский театр покажет пьесу по мотивам книги о Литвиненко — СМИ - 11:40 Лондонский театр покажет пьесу по мотивам книги о Литвиненко — СМИ Назван 51 факт о человеческом теле, который перевернет ваше сознание - 11:33 Назван 51 факт о человеческом теле, который перевернет ваше сознание Под оккупированной Горловкой боевики «прессовали» наблюдателей ОБСЕ - 11:07 Под оккупированной Горловкой боевики «прессовали» наблюдателей ОБСЕ Сборная России по регби-7 поделила 15-16 места на этапе Мировой серии с французами - 11:04 Сборная России по регби-7 поделила 15-16 места на этапе Мировой серии с французами
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"