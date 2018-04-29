Не простоял и недели: памятник карателям-«АТОшникам» разрушили на острове Хортица (ФОТО)

В Запорожской области на острове Хортица в ночь на 28 апреля был разрушен памятный знак карателям-«АТОшникам», установленный неонацистами из так называемого «Национального корпуса».

Об этом сообщает пресс-служба неонацистской группировки.

Официальное название мемориала звучит как «Борцям за волю України 1918–2018 років» («Борцам за свободу Украины 1918–2018 годов» — укр., прим. РВ) и представляет из себя крест и мемориальную доску.

Примечательно, что установлен памятник был только в прошлую субботу, 21 апреля, в рамках акции «Возроди Хортицу» к столетию борьбы за независимость Украины и Литвы.

У разбитого и поваленного креста были найдены пустые бутылки и мусор.

Украинские неонацисты «Нацкорпуса» заявили, что «не позволят стрелять им в спины» и не простят «преступление, которое оскверняет память украинской нации».