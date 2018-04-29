Недетские проблемы: финны выиграли ЮЧМ-2018 на Урале, россияне провалились

Хоккеисты сборной Финляндии в воскресенье во второй раз за последние три года выиграли юниорский чемпионат мира, проходивший в Челябинске и Магнитогорске, победив в финале команду США. Сборная России осталась без медалей домашнего турнира, уступив в четвертьфинале американцам.

США и Финляндия: все очень хорошо

Чемпионат мира в Челябинске и Магнитогорске еще раз утвердил лидерство в детско-юношеском хоккее за двумя системами – американской и финской. Сборная США начиная с 2002 года лишь один раз оставалась вне пьедестала подобных турниров, 10 раз выигрывая золото, и в России вновь вышла в финал. Команда Финляндии четыре года подряд играет в решающих матчах ЮЧМ и выиграла два из них.

О сборной России подобного сказать нельзя. Бронза на ЮЧМ-2017 является для россиян единственной медалью на подобных турнирах за семь лет. Выигрывали же чемпионат мира до 18 лет наши соотечественники в последний раз в далеком 2007 году, тогда чемпионами становились, например, Евгений Дадонов, Вячеслав Войнов и Сергей Андронов.

Сборная США изначально считалась фаворитом чемпионата мира, хотя приехала на турнир без Брэди Ткачака и Куинна Хьюза, которые имеют все шансы на высокое место в первом раунде драфта юниоров НХЛ-2018. Без них лидерами американцев стали Джек Хьюз и Оливер Вальстрем: один стал лучшим бомбардиром турнира и MVP, второй до последнего претендовал на роль лучшего снайпера.

В третьем периоде решающего матча это звание смог застолбить за собой финн Никлас Нордгрен. Восьмая шайба на турнире для 17-летнего нападающего ХИФКа принесла сборной Финляндии золото: он забил в меньшинстве, сделал счет 3:2, и американская команда за оставшуюся половину периода отыграться так и не смогла. Финны победили на ЮЧМ-2018 в семи матчах из семи, в том числе – команду России (решающая шайба также на счету Нордгрена).

Бронзовые медали выиграла команда Швеции, обыгравшая в матче за третье место команду Чехии (5:2). При этом сразу два шведа вошли в символическую сборную по версии директората ЮЧМ – вратарь Олоф Линдбом и защитник Адам Боквист. Тот же Линдбом был включен в лучшую пятерку по версии СМИ, также туда вошли нападающие Хьюз, Нордгрен, Вальстрем, а также защитники Йорк Кэмерон (США) и, неожиданно, россиянин Антон Малышев, завершивший турнир с показателем полезности "-4".

Сборная США запомнилась не только игрой, но и курьезом с национальным гимном: после того, как американцы обыграли команду России в четвертьфинале, на арене в Челябинске включили гимн Словакии, а когда обнаружили ошибку, и вовсе выключили музыку. Хоккеисты исполнили свой гимн а капелла и раздувать скандал не стали.

Отметим к чести организаторов чемпионата мира, что инцидент с гимном стал единственным темным пятном за время турнира. Челябинск и Магнитогорск провели все достойно, еще раз доказав, что в России международные соревнования умеют организовывать без особых проблем. Однако это стало единственной хорошей новостью для страны по итогам турнира.

Россия: все очень плохо

Сборная России выступила на домашнем чемпионате неудачно. На групповом этапе команда Александра Зыбина разгромила французов (7:1), с трудом обыграла чехов (3:2), проиграли финнам (4:5) и в сумасшедшем матче, отыгравшись со счета 0:3, победила в серии буллитов словаков (6:5). В четвертьфинальном матче россияне уступили будущему финалисту – сборной США – со счетом 1:5.

Результат хозяев ЮЧМ, оставшейся без медалей, можно назвать логичным итогом. Хотя если судить по самой четвертьфинальной встрече, может сложиться впечатление, что сборная России была близка к победе над будущими финалистами: после двух периодов счет был равным, 1:1, и провалились россияне только в самой концовке после пропущенной шайбы в большинстве.

Однако итоговое непопадание сборной России на турнире в Челябинске-Магнитогорске в решающие матчи выглядит волне заслуженно. Вряд ли когда-либо вокруг сборной до 18 лет разгоралось такое количество скандалов, и в результате по разным причинам команда осталась без ведущего звена: Григорий Денисенко – Александр Хованов – Андрей Свечников, что называется основной причиной столь раннего вылета.

Согласно официальной версии, Денисенко не был вызван в сборную из-за травмы плеча. Однако уже во время чемпионата мира это не мешало форварду ярославского "Локо" играть в финале плей-офф МХЛ против петербургского СКА-1946 и регулярно набирать очки. Считается, что причиной невызова Денисенко стала грубая игра форварда в матчах плей-офф КХЛ и МХЛ против команд из Санкт-Петербурга — СКА и "Динамо" соответственно.

Частично это подтвердил руководитель делегации юниорской сборной России на турнире Сергей Черкас. "Он регулярно получает 5+20 и пропускает матчи. Денисенко целенаправленно идет наносить травму. Чемпионат мира — короткий. Представьте, что в матче с французами он нанес бы травму сопернику. Пропустил бы еще три игры, был бы скандал. Не поверили, что он исправит свою дисциплину", — пояснил Черкас.

Что касается Андрея Свечникова, кандидата на роль первого номера драфта НХЛ-2018, то история с его отсутствием также оставила вопросы. ФХР сообщала, что в марте отправила запрос в клуб OHL "Барри Кольтс", где играет Свечников, о его вызове в сборную, но руководство "Барри" ответило отказом. "Почему-то "Барри" не отпустил Свечникова, у нас до сих пор нет понимания, почему это произошло, - заявлял РИА Новости президент ФХР Владислав Третьяк 18 апреля вечером.

"Мы получили одобрение от "Барри", клуб отпустил его, есть подтверждение от канадской федерации, - говорил тот же Третьяк 19 апреля утром. - Но Свечников сам написал письмо в ФХР, сказал, что хотел бы приехать, но не может — по состоянию здоровья. Задокументирована ли травма? Нам достаточно письма от игрока".

Была ли у Свечникова действительно травма или, возможно, он решил не приезжать, узнав об истории с Денисенко – остается невыясненным.

Дополнительный негатив и общественный резонанс от выступления сборной России вызвала неудачная игра Павла Ротенберга – сына председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга. Форвард в пяти матчах на турнире стал единственным полевым хоккеистом команды (включая защитников), кто не набрал очки, завершив чемпионат мира с показателем полезности "-4".