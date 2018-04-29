Останки безглазого «чудовища из бездны» в Ливерпуле озадачили ученых

В британском Ливерпуле местный житель обнаружил останки загадочного животного.

Местный житель Шон Холл, прогуливаясь с коллегой по берегу реки Мессии, обратил внимание на странное существо.

Странное существо обладало клыками, а вот глаз у него не было. «Чудовище из бездны» напоминало доисторического речного монстра.

Холл решил выяснить, кем же было найденное им существо. Для этого он обзвонил несколько организаций, занимающихся защитой животного мира. Сильное разложение «речного монстра» помешало специалистам его идентифицировать.

Биологи считают, что находка Холла может быть как мертвой морской свиньёй, так и рыбой-гренадером, сообщает lenta.