«Пахнет войной»: сенатор о возможном отказе США от иранской ядерной сделки

Отказ США от иранской ядерной сделки может привести к новому острому кризису. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

«Помпео: Трамп, скорее всего, откажется от ядерной сделки с Ираном. А это — новый острый кризис. Тут премией мира и не пахнет. Пахнет войной»,- написал сенатор.

Помпео: Трамп, скорее всего, откажется от ядерной сделки с Ираном. А это — новый острый кризис. Тут премией мира и не пахнет. Пахнет войной.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2018 г.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что американский лидер Дональд Трамп вряд ли примет решение остаться в иранской ядерной сделке, если её недостатки не будут устранены. В случае если не будет существенных исправлений, США «вряд ли останутся в сделке после мая».

США неоднократно заявляли, что выйдут из иранской ядерной сделки, если туда не будут внесены изменения. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что выход США из иранской ядерной сделки может иметь крайне неприятные последствия. Зариф добавил, что условия сделки не подлежат обсуждению и изменению. Неверные действия США могут создать в регионе, особенно в Сирии, опасное положение.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отмечал, что сделка по иранскому атому должна оставаться незыблемой, поскольку без неё не будет основы для дальнейших контактов по вопросам, связанным с Ираном.

В 2015 году США, Иран, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали соглашение «Совместный всеобъемлющий план действий» (СВПД). Оно касалось урегулирования проблемы иранской атомной программы. Выполнение соглашения снимает с Ирана экономические санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

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