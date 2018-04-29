Почти как мы: 14 доказательств того, что Кейт Миддлтон и принц Уильям — обычные люди

Кейт Миддлтон и принц Уильям

29 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают седьмую годовщину свадьбы. В честь этого события мы собрали несколько фактов, говорящих о том, что герцоги Кембриджские не так сильно отличаются от миллионов других пар, как могло бы показаться.

1. У них есть групповой чат в WhatsApp

Как и многие из нас, члены королевской семьи общаются с близкими в групповых чатах популярного мессенджера. По крайней мере, родственник королевы Майк Тиндалл рассказал о чате под названием "двоюродные братья и сестры", куда включены принцы Уильям и Гарри, принцессы Беатрис и Евгения, а также их вторые половины.

2. Их дети не всегда хорошо себя ведут

Небольшое утешение для всех мам маленьких детей: даже принцы и принцессы иногда закатывают родителями истерики с падениями на землю и морями слез. Или яростно выбрасывают только что подаренные гостями игрушки.

3. Они тоже устают

Это мы узнали совсем недавно, когда принц Уильям едва не уснул на церковной службе спустя пару дней после рождения сына. Точно как миллионы других новоявленных папаш!

4. Они искренне радуются победам любимых команд

Разумеется, на всех официальных мероприятиях, члены королевской семьи ведут себя согласно протоколу, но бывает, что поддаются эмоциям и даже делают "волну" вместе с другими болельщиками. Как, например, на фото, сделанных во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне или на трибунах Уимблдона.

5. Они занимаются спортом

И больше всего похожи на обычных людей как раз в это время.

6. Они носят одежду доступных марок

По крайней мере, Кэтрин. В гардеробе герцогини помимо дизайнерских нарядов есть немало вещей, выпущенных марками масс-маркета. И, конечно, огромная удача для любого демократичного бренда — если Кейт выберет именно их платье или юбку. Продажи гарантированно моментально подскочат (все, что надевает герцогиня, тут же раскупается). Так было и с платьем Topshop в горох, и с ожерельем Zara за 30 долларов, и с сережками Accessorize за 12 долларов. А еще Кейт не против появляться на публике в одной и той же вещи несколько раз.

7. Они смотрят сериалы

Кейт как-то призналась, что когда дети ложатся спать, они с мужем не могут оторваться от "Игры престолов" или "Родины".

8. Они сами делают свои официальные портреты

Не всегда для работы над официальными портретами членов коронованного семейства нанимают мэтров фотографии вроде Марио Тестино. Некоторые из снимков, которые распространяют СМИ всего мира, сделали сами Кейт и Уильям или их родные. Речь идет в частности об официальных фото принцессы Шарлотты, снятых герцогиней Кэтрин, а также семейных снимках супругов с принцем Джорджем и их собакой — эти кадры сделал отец Кейт Майкл Миддлтон.

9. Они умеют дурачиться

Пусть даже игра в снежки происходит перед объективом профессионального фотографа, Уильям и Кейт все равно выглядят на подобных фото очень мило. Или вспомнить хотя бы их визит в Музей гарри Поттера под Лондоном =)

10. У них есть неудачные фото

И если свои плохие кадры мы тут же отправляем в корзину, то если вы принц или его жена, ваши самые неудачные фото как раз интересны публике больше всех остальных!

11. Они смешно танцуют

Просто посмотрите это видео, движения Уильяма нас заворожили!

12. Они зависимы от смартфонов

Как и большинство из нас!

К сожалению, мы слишком часто пользуемся своими мобильными,

— признался Уильям в одном из интервью.

13. Они едят фаст-фуд

Кейт и Уильям рассказывали прессе, что после рождения принца Джорджа заказали пиццу прямо в клинику. Ну а на спортивных матчах они едят попкорн, как и остальные болельщики.

14. Они не скрывают чувств на публике

Слишком явное проявление чувств на людях противоречит официальному протоколу, но даже на своей свадьбе Уильям и Кейт слегка нарушили правила: вместо одного поцелуя продемонстрировали два.