Под оккупированной Горловкой боевики «прессовали» наблюдателей ОБСЕ

Боевики под оккупированной Горловкой устроили очередной прессинг наблюдателям СММ ОБСЕ.

В новом отчете наблюдатели отмечают, что инцидент случился в субботу, 28 апреля. На блокпосту 6 вооруженных боевиков «ДНР» остановили 2 автомобиля ОБСЕ, в которых передвигались 5 наблюдателей. При этом они устроили дотошный осмотр машин, якобы ища оружие.

В то же время на заявление наблюдателей что они имеют право свободно передвигаться по оккупированной территории, террористы посоветовали им либо смириться, либо возвращаться на подконтрольные ВСУ территории. Боевиков встревожил ящик с инструментами, который они потребовали открыть, угрожая в противном случае вызвать некую «команду специального назначения». ОБСЕ противиться требованиям оккупанта не стала. Автомобили Миссии пропустили на оккупированный Донбасс только после того, как боевики осмотрели не только ящик с инструментами, но и аптечки, и спальные мешки.