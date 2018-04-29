Подход США к урегулированию в САР не изменится, пообещал Помпео

Новый глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о неизменности американских подходов к урегулированию ситуации в Сирии, включая поддержку Вашингтоном Женевского переговорного процесса под эгидой ООН.

Госсекретарь прибыл на Ближний Восток с первым дипломатическим турне на новом посту, не успев, как он сам признался журналистам, даже «побывать в собственном офисе».

Основными задачами США в регионе, отметил Помпео, является деэскалация насилия, недопущение применения химического оружия, борьба с террористами, обеспечение безопасной доставки гумпомощи, а также поддержка политического урегулирования конфликта.