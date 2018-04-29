Покупка рефрижераторов в Санкт-Петербурге

Чтобы правильно выбрать авторефрижератор, мало будет открыть поисковик и ввести авторефрижераторы автохолод купить в спб. Для правильного выбора нужно узнать кое-что об этом виде техники.

Для начала нужно научиться отличать прицеп от полуприцепа. Первый крепят к тягачу через дышло, а второй – через опорно-сцепное устройство.

Кроме того, есть отличия и между холодильными установками по способам их функционирования. Таким образом, различают рефрижераторы:

С электрическим приводом;

С приводом, который идет от двигателя;

С автономным дизельным двигателем;

С эвтектикой.

Последний тип очень часто используется при транспортировки продуктов, которые не должны таять в пути.

В настоящее время большой популярностью пользуются изотермические полуприцепы. В таком транспорте нет холодильного механизма. Кузов такого автомобиля наделен свойствами теплоизоляции, которые и помогают сохранять температуру. Перевозить продукты с минимальным сроком годности ни в коем случае нельзя. Именно поэтому стоимость такой техники значительно ниже.

При выборе рефрижератора не стоит обращать внимание только на доступную цену. Очень часто низкая стоимость обусловлена следующими факторами:

Толщина сэндвич-панелей в обшивке ниже, чем положена. Из-за этого уровень теплоизоляции тоже понижается. Дно кузова оборудовано не качественно. Такое нарушение тоже вызывает некоторую теплопотерю, которая может плохо отразиться на перевозимом грузе. Неверное расположение холодильного механизма. Это может привести к повреждению кузова и его содержимого.

В Автохолод купить рефрижераторы недорого можно без потерь в механических характеристиках техники. Главное, просмотреть несколько вариантов и не приобретать первый попавшийся.