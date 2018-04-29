Помпео раскрыл цель встречи с Ким Чен Ыном

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что он встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения механизма денуклеризации Северной Кореи. Такое заявление прозвучало в его интервью телеканалу ABC.

«У меня было задание — заложить основу для встречи президента Трампа с Ким Чен Ыном. Мы хотели убедиться, что мы понимаем, что северокорейцы и Ким Чен Ын готовы обсуждать вещи, которые имеют наибольшее значение», — сказал Помпео.

По словам госсекретаря, его целью также было обсуждение состояния граждан США, которые находятся под стражей в КНДР.

«Мы знаем историю. Наши глаза широко открыты, мы будем вести переговоры совсем другим образом, чем это было до этого. Мы обяжем предпринять необратимые шаги, которые продемонстрируют, что денуклеаризация будет достигнута. Мы не примем слова и обещания, мы будем смотреть за шагами и действиями», — подчеркнул Помпео.