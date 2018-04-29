Помпео раскрыл цель встречи с Ким Чен Ыном

Показать меню
Актуально
В кепке, с бородой и босиком: Киану Ривз снова грустит - 19:49 В кепке, с бородой и босиком: Киану Ривз снова грустит Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном - 19:53 Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном Дерипаска уступит контроль над En+ - 19:54 Дерипаска уступит контроль над En+ В возрасте 91 года скончался артист РАМТа Геннадий Печников - 19:54 В возрасте 91 года скончался артист РАМТа Геннадий Печников Суд не отпустил экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест - 19:54 Суд не отпустил экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест Консул США освободил резиденцию в Петербурге - 19:55 Консул США освободил резиденцию в Петербурге Росстат сравнил доходы самых богатых и бедных россиян - 19:55 Росстат сравнил доходы самых богатых и бедных россиян Стало известно имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон - 20:05 Стало известно имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон Весна-осень 2018: платье-облако на каждый день - 20:05 Весна-осень 2018: платье-облако на каждый день Косецкая вышла в полуфинал чемпионата Европы по бадминтону, обеспечив себе - 20:07 Косецкая вышла в полуфинал чемпионата Европы по бадминтону, обеспечив себе медаль «Газпром» намерен сохранить транзит газа через Украину после 2019 года - 20:11 «Газпром» намерен сохранить транзит газа через Украину после 2019 года Время «Ч» уже близко. Резиденты всемирного государства объявили о присвоении - 20:14 Время «Ч» уже близко. Резиденты всемирного государства объявили о присвоении каждому россиянину личного номера Гагарин, Высоцкий, женщина-кошка и другие в проекте "1968. Digital": - 20:32 Гагарин, Высоцкий, женщина-кошка и другие в проекте Мосгорсуд перенес заседание по жалобе Никиты Белых из-за его болезни - 20:34 Мосгорсуд перенес заседание по жалобе Никиты Белых из-за его болезни Глав Якутии и Алтайского края назвали кандидатами на увольнение - 20:35 Глав Якутии и Алтайского края назвали кандидатами на увольнение Путин отказался менять страховую медицину на государственную - 20:35 Путин отказался менять страховую медицину на государственную Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию обновленного «Яндекс.Маркета» - 20:35 Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию обновленного «Яндекс.Маркета»
» » Помпео раскрыл цель встречи с Ким Чен Ыном

Помпео раскрыл цель встречи с Ким Чен Ыном


Добавлено: 29 апр 2018 в 18:35, Категория: Новости на сегодня
Помпео раскрыл цель встречи с Ким Чен Ыном

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что он встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения механизма денуклеризации Северной Кореи. Такое заявление прозвучало в его интервью телеканалу ABC.

«У меня было задание — заложить основу для встречи президента Трампа с Ким Чен Ыном. Мы хотели убедиться, что мы понимаем, что северокорейцы и Ким Чен Ын готовы обсуждать вещи, которые имеют наибольшее значение», — сказал Помпео.

По словам госсекретаря, его целью также было обсуждение состояния граждан США, которые находятся под стражей в КНДР.

«Мы знаем историю. Наши глаза широко открыты, мы будем вести переговоры совсем другим образом, чем это было до этого. Мы обяжем предпринять необратимые шаги, которые продемонстрируют, что денуклеаризация будет достигнута. Мы не примем слова и обещания, мы будем смотреть за шагами и действиями», — подчеркнул Помпео.


Материалы по теме:

Сенат утвердил Помпео в должности госсекретаря
Трамп заявил, что Помпео "поладил" с Ким Чен Ыном
СМИ узнали о встрече Майка Помпео с Ким Чен Ыном
СМИ: Майк Помпео тайно встретился с Ким Чен Ыном
Добавлено: 29 апр 2018 в 18:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Нижегородский кадетский корпус имени В.Ф. Маргелова посетил председатель ДОСААФ России

Нижегородский кадетский корпус имени В.Ф. Маргелова посетил председатель ДОСААФ России

Ярославский

Ярославский "Локомотив" продлил контракт с Коледовым на два года

«Поколение «коекакеров»: в России оконфузились со слоганом к ЧМ-2018

«Поколение «коекакеров»: в России оконфузились со слоганом к ЧМ-2018

Мотострелки ЗВО освободили условные населенные пункты и вывели из окружения мирных жителей на учении в Нижегородской области

Мотострелки ЗВО освободили условные населенные пункты и вывели из окружения мирных жителей на учении в Нижегородской области

Новости России
еще новости
«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новое видео аварийной посадки Ил-38 появилось в сети

Новое видео аварийной посадки Ил-38 появилось в сети

Восемь стран подтвердили участие в военно-техническом форуме «Армия-2018»

Восемь стран подтвердили участие в военно-техническом форуме «Армия-2018»

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Ивана Дилова заметила изменения в общении в Романом Капаклы

Ивана Дилова заметила изменения в общении в Романом Капаклы

Звездный Instagram: ММКФ-2018, четвероногие друзья и селфи в бикини (и без!)

Звездный Instagram: ММКФ-2018, четвероногие друзья и селфи в бикини (и без!)

Дональд Трамп оставил Меланию без подарка на день рождения

Дональд Трамп оставил Меланию без подарка на день рождения

Почти как мы: 14 доказательств того, что Кейт Миддлтон и принц Уильям — обычные люди

Почти как мы: 14 доказательств того, что Кейт Миддлтон и принц Уильям — обычные люди

Новости политики
еще новости
Бойцы ВСУ получили приказ, судьбоносный для Донбасса

Бойцы ВСУ получили приказ, судьбоносный для Донбасса

Грушко: НАТО действует в отношении РФ, опираясь на схемы холодной войны

Грушко: НАТО действует в отношении РФ, опираясь на схемы холодной войны

Как аукнулось, так и откликнулось: Россия жестко ответила Литве на агрессию в свой адрес

Как аукнулось, так и откликнулось: Россия жестко ответила Литве на агрессию в свой адрес

На саммите НАТО Борис Джонсон выступил с особой речью по России

На саммите НАТО Борис Джонсон выступил с особой речью по России

Новости экономики
еще новости
Меркель, Макрон и Мэй объявили Трампу войну, Вашингтону обещан «тройной удар»

Меркель, Макрон и Мэй объявили Трампу войну, Вашингтону обещан «тройной удар»

Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Новости общества
еще новости
Водители военной техники завершают подготовку к параду в Новосибирске

Водители военной техники завершают подготовку к параду в Новосибирске

100 школьников Санкт-Петербурга посвящены в юнармейцы на борту крейсера «Аврора»

100 школьников Санкт-Петербурга посвящены в юнармейцы на борту крейсера «Аврора»

Российские военнослужащие в Приднестровье провели показательные занятия по противопожарной подготовке

Российские военнослужащие в Приднестровье провели показательные занятия по противопожарной подготовке

Минобороны готово к ликвидации природных пожаров в регионах Российской Федерации

Минобороны готово к ликвидации природных пожаров в регионах Российской Федерации

Происшествия
еще новости
Жительница Нижнего Новгорода призналась в убийстве своих детей

Жительница Нижнего Новгорода призналась в убийстве своих детей

В Ростове из-за крупной аварии не было интернета

В Ростове из-за крупной аварии не было интернета

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Новости Украины
еще новости
В Ираке 19 россиянок осудили за связь с «ИГИЛ»

В Ираке 19 россиянок осудили за связь с «ИГИЛ»

Штаб обратился к украинским военным по случаю завершения АТО

Штаб обратился к украинским военным по случаю завершения АТО

В зоне АТО возле жилых домов обнаружен схрон боевиков

В зоне АТО возле жилых домов обнаружен схрон боевиков

«Страшновато-жутковато»:Каменских раскритиковали за странное фото

«Страшновато-жутковато»:Каменских раскритиковали за странное фото

Мировые новости
еще новости
Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом

Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом

Астрономы открыли звезду-

Астрономы открыли звезду-"вампира", взорвавшую соседнее светило

Какие прически вредны для здоровья

Какие прически вредны для здоровья

Трагедия в Китае: в одной из местных школ убиты семеро учеников

Трагедия в Китае: в одной из местных школ убиты семеро учеников




Лента новостей
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы - 17:19 В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозыТрамп обвинил Путина в попытке сеять хаос - 17:18 Трамп обвинил Путина в попытке сеять хаосМинтранс уточнил запрет лежать на полу в столичных аэропортах - 17:18 Минтранс уточнил запрет лежать на полу в столичных аэропортахПод Курском начали строительство энергоблоков для новой АЭС - 17:18 Под Курском начали строительство энергоблоков для новой АЭС19 россиянок получили пожизненное за участие в ИГ в Ираке - 17:17 19 россиянок получили пожизненное за участие в ИГ в ИракеИвана Дилова заметила изменения в общении в Романом Капаклы - 17:11 Ивана Дилова заметила изменения в общении в Романом КапаклыВ зоне АТО возле жилых домов обнаружен схрон боевиков - 17:04 В зоне АТО возле жилых домов обнаружен схрон боевиковКлимпуш-Цинцадзе: Мы не должны повторять ошибок Скоропадского в отношении России - 17:00 Климпуш-Цинцадзе: Мы не должны повторять ошибок Скоропадского в отношении РоссииБаскетболистки УГМК победили курское "Динамо" и повели 2-0 в финальной серии ЧР - 16:56 Баскетболистки УГМК победили курское Звездный Instagram: ММКФ-2018, четвероногие друзья и селфи в бикини (и без!) - 16:49 Звездный Instagram: ММКФ-2018, четвероногие друзья и селфи в бикини (и без!)Не простоял и недели: памятник карателям-«АТОшникам» разрушили на острове Хортица (ФОТО) - 16:46 Не простоял и недели: памятник карателям-«АТОшникам» разрушили на острове Хортица (ФОТО)Бойцы ВСУ получили приказ, судьбоносный для Донбасса - 16:06 Бойцы ВСУ получили приказ, судьбоносный для ДонбассаTelegram вновь доступен в Европе и Африке - 16:05 Telegram вновь доступен в Европе и АфрикеРоссийские военнослужащие в Приднестровье провели показательные занятия по противопожарной - 16:02 Российские военнослужащие в Приднестровье провели показательные занятия по противопожарной подготовке
Последние новости
Бывший президент Боливии Луис Гарсиа Меса умер после трех инфарктов - 19:32 Бывший президент Боливии Луис Гарсиа Меса умер после трех инфарктов Надаль выиграл турнир в Барселоне - 19:11 Надаль выиграл турнир в Барселоне В Ираке 19 россиянок осудили за связь с «ИГИЛ» - 19:00 В Ираке 19 россиянок осудили за связь с «ИГИЛ» Водители военной техники завершают подготовку к параду в Новосибирске - 19:00 Водители военной техники завершают подготовку к параду в Новосибирске Юнкер: Европейская безопасность невозможна без России - 18:46 Юнкер: Европейская безопасность невозможна без России Сборная России по хоккею победила Чехию - 18:36 Сборная России по хоккею победила Чехию Помпео раскрыл цель встречи с Ким Чен Ыном - 18:35 Помпео раскрыл цель встречи с Ким Чен Ыном Дуб Трампа и Макрона пропал с лужайки Белого дома - 18:34 Дуб Трампа и Макрона пропал с лужайки Белого дома "Манчестер Сити" одержал 30-ю победу в сезоне в премьер-лиге - 18:32 Штаб обратился к украинским военным по случаю завершения АТО - 18:21 Штаб обратился к украинским военным по случаю завершения АТО У Белого дома пропало посаженное Трампом и Макроном деревце (ФОТО, ВИДЕО) - 17:56 У Белого дома пропало посаженное Трампом и Макроном деревце (ФОТО, ВИДЕО) «Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом - 17:39 «Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом Меркель, Макрон и Мэй объявили Трампу войну, Вашингтону обещан «тройной удар» - 17:35 Меркель, Макрон и Мэй объявили Трампу войну, Вашингтону обещан «тройной удар»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"