Решилась судьба российских детей, чьих мам приговорили к пожизненному сроку в Ираке

Детей, гражданок РФ, которых приговорили к пожизненному сроку перевезут в Россию, сообщила Хеда Саратова, член СПЧ при главе Чечни.

Напомним, сегодня стало известно, что в Ираке вынесли приговор 19 женщинам из России. Все они получили пожизненные сроки по обвинению в причастности к запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*.

Саратова отметила, что сейчас важно добиться разрешения для перевоза приговорённых женщин, чтобы они отбывали срок на территории России.

Все это время дети находились рядом с мамами в СИЗО, после вынесения приговора их по закону должны определить в приют.