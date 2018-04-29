Несмотря на то, что в обозримом будущем Российская Федерация будет пытаться наращивать территории, со временем она все же лишится своей части.

Таким образом, через сто лет российские границы будут кардинально отличаться от нынешних, прогнозирует норвежская писательница Эрика Фатланд.

Писательница озвучила свое предсказание после того, как объехала вокруг всей РФ и побывала в граничащих с ней странах. Фатланд проводила исследование, целью которого было выяснить, как Россия влияет на соседей. Ее путешествие длилось 259 дней и вылилось в книгу «Граница».

Говоря об аннексии Крыма, Фатланд предположила, что президент России Владимир Путин может пойти на подобные шаги с другими территориями еще не один раз. Но однажды, по ее мнению, все же наступит такой момент, когда РФ постигнет та же участь, что и другие империи, которые откусили слишком большой кусок.

«Россия будет расширяться, пока не рухнет. Не могу сказать точно, когда это произойдет, но не думаю, что через 100 лет граница ее будет выглядеть так, как сейчас. Российская граница станет короче», — подытожила писательница.