Россия и Южная Осетия взаимно признали дипломы в образовании

С 29 апреля в силу вступил закон о ратификации соглашения между Россией и Южной Осетией о взаимном признании образования и квалификаций.

Договор направлен на развитие отношений между Москвой и Цхинвалом в сфере образования и науки, а также на обеспечение взаимного признания образования и квалификаций, полученных в образовательных или научных организациях двух стран. Соглашение регулирует взаимное признание основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования а также предоставляет право гражданам России и Южной Осетии продолжить профессиональную деятельность в каждой из сторон.

Закон был принят Госдумой 27 марта, одобрен Совфедом 11 апреля. Президент России подписал документ 18 апреля.

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