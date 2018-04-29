Российские военнослужащие в Приднестровье провели показательные занятия по противопожарной подготовке

В День пожарной охраны России пожарные команды Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели показательные занятия по противопожарной подготовке для военнослужащих и лиц гражданского персонала.

В ходе занятия пожарные команды продемонстрировали порядок использования первичных средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи при отравлении угарным газом и ожогах различной степени тяжести, а также довели правила эвакуации при возникновении пожара в жилых и служебных помещениях.

Особое внимание на занятиях уделили вопросам пожарной безопасности при тушении горюче-смазочных материалов.