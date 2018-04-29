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Самые умные в Голливуде: Натали Портман, Кейт Бекинсейл, Джейк Джилленхол и другие наиболее образованные звезды


Добавлено: 29 апр 2018 в 22:00, Категория: Шоу-бизнес
Самые умные в Голливуде: Натали Портман, Кейт Бекинсейл, Джейк Джилленхол и другие наиболее образованные звезды

Многим знаменитостям, особенно тем, кто в шоу-бизнесе с детства, в свое время пришлось выбирать — строить карьеру или заниматься своим образованием. Но немало и тех, кто параллельно с кастингами и съемками успевал ходить на лекции и сдавать сессии.

Натали Портман

Натали Портман владеет шестью языками, а ее статьи дважды публиковались в научных журналах. Она является первым выпускником Гарварда, получившим "Оскар". Кстати, в Гарварде она училась под своей настоящей фамилией Хершлаг, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, ведь знаменита Портман была с детства. У актрисы степень бакалавра психологии.

Эмма Уотсон

Звезда "Гарри Поттера" окончила Брауновский университет в США, получив степень бакалавра по специальности английская литература. Обладательницей высокого интеллекта Эмма Уотсон считается и благодаря вдохновляющим речам, которые произносит в качестве посла доброй воли ООН: в основном ее выступления касаются защиты прав женщин.

Эдвард Нортон

Эдвард Нортон окончил Йель со степенью бакалавра по истории. После выпускного он отправился в Японию работать в компании своего деда Enterprise Foundation. Там актер совершенствовался в японском и осваивал айкидо.

Джоди Фостер

Еще в детстве Джоди опережала своих сверстников: актриса научилась читать в три года. Фостер училась во французском лицее в Лос-Анджелесе, где освоила язык и впоследствии даже дублировала некоторые фильмы для французского проката. В Йельском университете актриса получила степень бакалавра в области литературы, а через 12 лет университет присвоил ей степень Почетного Доктора изобразительных искусств.

Джеймс Франко

Несмотря на скандальную репутацию, одним из самых образованных голливудских звезд является Джеймс Франко. Он приобрел степень бакалавра по английскому языку в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес), учился по программе магистров литературы Колумбийского университета, изучал фильмопроизводство в Школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете.

Эштон Катчер

С успеваемостью у Эштона Катчера было все в порядке, а вот с поведением — большие проблемы. Он лишился университетской стипендии из-за того, что ночью вломился в свою же школу (по словам самого актера, это был просто розыгрыш). За это Эштона, к тому же, приговорили к исправительным работам и трем годам условно. Когда Катчер учился в Айовском университете, его выгнали из общежития за слишком шумное поведение. Сейчас Катчер куда более серьезен, помимо актерской работы он занимается бизнесом, инвестируя в такие проекты, как Airbnb, Spotify и Foursquare.

Синди Кроуфорд

Топ-модель окончила старшую школу с высшими баллами и получила академическую стипендию в Северо-западном университете. Синди Кроуфорд стала бы химиком, если бы не прервала учебу ради модельного бизнеса.

Джон Ледженд

Отличником был и Джон Ледженд, которому в свое время предложили стипендии сразу несколько учебных заведений, включая Гарвард. Он выбрал Пенсильванский университет, где изучал английский язык с упором на литературу афро-американских авторов. До того как стать звездой, Ледженд работал в Boston Consulting Group — одной из самых престижных консалтинговых фирм в мире.

Дэвид Духовны

Окончив школу с отличными оценками, актер поступил на педагогический факультет Принстона. Затем Дэвид Духовны учился в аспирантуре Йельского университета и получил степень магистра английской литературы. Он уже собирался защищать докторскую диссертацию, когда его начали приглашать на кастинги и он решил прекратить учебу.

Джордана Брюстер

А вот Джордана Брюстер, наоборот, занялась учебой уже после взлета своей популярности в связи с ролью в "Форсаже". Актриса поступила на факультет английского языка в Йельский университет (президентом которого, кстати, в прошлом был ее дед).

Джейк и Мэгги Джилленхол

Оба учились в Колумбийском университете, правда, Джейк бросил учебу спустя два года, чтобы сосредоточиться на карьере.

Эллисон Уильямс

Уильямс окончила Йельский университет, где изучала английский и археологию. В том же 2010 году она получила свою звездную роль в сериале "Девочки", не имея при этом актерского образования.

Мэтт Дэймон

Мэтт Дэймон бросил Гарвард, чтобы заниматься своей кинокарьерой, однако учебное заведение годами позже наградило его особой наградой Harvard Arts Medal. Кстати, в качестве одного из заданий на уроке сценарного мастерства Мэтт и написал черновик сценария фильма "Умница Уилл Хантинг", который они затем довели до ума вместе с Беном Аффлеком.

Джина Дэвис

Актриса считается одним из умнейших людей Голливуда и входит в число членов "Менса" — крупнейшей и самой известной в мире организации для людей с высоким коэффициентом интеллекта. В ее ряды входят те, кто сдал тест IQ лучше 98 процентов населения (всего более 120 тысяч человек из 100 стран). Дэвис окончила Бостонский университет по специальности актерское мастерство и только после этого стала активно сниматься.

Кейт Бекинсейл

У нас пока не было возможности проверить лично, но согласно данным наших западных коллег, Кейт Бекинсейл свободно говорит на русском — а также на французском и немецком. Актриса изучала французскую и русскую литературу в Оксфорде, хотя ученую степень так и не получила.

Лиза Кудроу

Отец звезды сериала "Друзья" был известным врачом, занимавшимся исследованием головной боли, и Лиза помогала ему в его работе. Сама актриса изучала биологию в колледже Вассар.

Кевин Спейси

Актер был лучшим учеником в классе, он поступил в Джульярдскую школу — одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки. Но проучился всего два года, поскольку стал сниматься.


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Добавлено: 29 апр 2018 в 22:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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