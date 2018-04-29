"Сан-Хосе" сравнял счет в серии четвертьфинала Кубка Стэнли с "Вегасом"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Сан-Хосе" обыграли "Вегас" в матче 1/4 финала плей-офф НХЛ.

Вторая встреча серии до четырех побед, прошедшая на льду "Вегаса" в субботу, завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу "Шаркс", в составе которых отличились Брент Бернс (23-я и 35-я минуты) и Логан Кутюр (32 и 86). У "Вегаса" шайбы забросили Вильям Карлссон (18 и 21) и Нэйт Шмидт (54).

Счет в серии стал 1-1. Дебютант лиги "Вегас", выигравший серию 1/8 финала плей-офф у "Лос-Анджелеса" "всухую", потерпел первое поражение в матчах навылет. В двух следующих играх хозяином будет "Сан-Хосе".