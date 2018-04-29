Этот мир реально сошёл с ума! 1. Да, я была в леопарде, но во 1, мне за это стыдно, во 2, это была задумка для шоу, а не пьяная шлю*овская оргия. 2. Я выставила пост о том, что это вообще жесть и не приемлемо для девушек так себя вести на всю страну. Вы мне пишите о том, что я завидую? Что если бы у меня была такая фигура, я бы сама так прыгала? Или что я бегала за Йосей по острову со словами «давай переспим»?! Йося мужчина, которого я люблю, и то, что мы в тот момент расстались, не значит, что он переставал когда-то быть любимым. И как вы говорите «дала я ему не на 1 день, а на 3, тк знала, что у нас с ним будут отношения» и никогда ни на кого не разменивалась, потому что я-люблю! И проект у нас о любви, а не о бл*дстве! И уж лучше быть жирной, чем быть дешёвой простит*ткой!
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Новости » Шоу-бизнес » Саша Черно оправдалась перед подписчиками
Саша Черно оправдалась перед подписчиками
Добавлено: 29 апр 2018 в 10:49, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 29 апр 2018 в 10:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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