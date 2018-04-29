Штаб обратился к украинским военным по случаю завершения АТО

Штаб АТО поблагодарил украинских военнослужащих за проявленный профессионализм и высокий патриотический дух во время совместного выполнения боевых задач в Донбассе по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

На странице пресс-центра штаба АТО в Facebook в связи с окончанием АТО на территории Донецкой и Луганской областей и началом 30 апреля операции Объединенных сил под командованием генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В тексте заявления сказано: «Благодаря совместным усилиям личного состава всех видов и родов войск Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины задачи, возложенные военно-политическим руководством государства по защите нашей страны от коварного противника, достойно выполнены».

Также, в штабе АТО добавили: «Защищая свой народ, свою землю, свою страну в этой гибридной „войне без правил“, Вы проявили лучшие черты защитников родины, продемонстрировали верность Военной присяге и готовность к самопожертвованию ради украинского народа и соборности нашего государства».