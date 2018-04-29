СМИ США рассказали об «устрашающей» подлодке из России

Американское издание Popular Mechanics опубликовало материал об «устрашающей» российской подлодке Б-90 «Саров».

Стоит отметить, что подлодка является испытательной платформой для новой ядерной торпеды «Статус-6».

«Статус-6», по данным издания, может обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы. Торпеда способна посылать на них цунами и делать эти территории непригодным для жизни из-за радиоактивных осадков.

Как отмечает СМИ, Россия является «крепким орешком», в ее распоряжении находится 72 подлодки, которые включают атомные ракетоносцы и субмарины с крылатыми ракетами.

По словам экспертов, у РФ сравнительно многочисленный флот подводных лодок специального назначения. Среди них выделяются две огромных «плавучие базы» на базе корпусов «Дельта».