СМИ: у Дженнифер Лоуренс роман с режиссером Дэвидом О’Расселлом

Любая встреча с другом или просто знакомым в ресторане и на прогулке для инсайдеров становится поводом заговорить о новом романе. Поклонникам остается лишь надеяться на официальное подтверждение, которое превратит слухи в факты. Так 27-летнюю актрису Дженнифер Лоуренс папарацци засняли в компании 59-летнего режиссера Дэвида О’Расселла вчера на улице Нью-Йорка. Звезды сначала решили насладиться ужином в одном из ресторанов, а потом отправились гулять.



Пара мило прогуливалась, наслаждалась компанией друг друга и улыбалась. Лоуренс даже взяла партнера под руку.

Познакомилась Лоуренс с режиссером еще в 2012 на съемках фильма «Мой парень — псих», за который та, кстати, получила статуэтку «Оскар». После фильма отношения Дженнифер и Дэвида не закончились. Те работали над фильмами О’Рассела «Афера по-американски» и «Джой». Возможно, недавняя встреча ничего не значит. Всё же, пару связывают долгие профессиональные отношения.

Разница в возрасте актрису явно не смущает, ведь у нее уже есть опыт отношений с мужчиной старше. Роман режиссера Даррена Аронофски и актрисы начался после съемок фильма «Мама!». “У нас столько энергии,” говорила Дженнифер в интервью для Vogue. “У меня есть много энергии для него, но я не знаю, что он чувствует ко мне”.

“Обычно я не люблю людей, которые закончили Гарвард, ведь они не могут ни минуты прожить без упоминания этого», — рассказывала Лоуренс. «Он совсем не такой».



У Лоуренс уже были отношения до этого, с актером Николасом Холтом, который был ее партнером в фильме про «Людей Икс». Актеры начали встречаться в 2011 году и через два года расстались, но в итоге возобновили отношения в 2014 году после съемок еще одной части «Людей икс» и в итоге опять расстались. Актриса сказала журналистам Vogue, что во время прошлых отношений она все время была озадаченна и сбита с толку. В отношениях с Дарреном такого чувства нет.

Дженнифер Лоуренс дала интервью своему коллеге Адаму Сэндлеру, в котором рассказала о причине разрыва с режиссером Дарреном Арановски. Как оказалось, причиной раздора стал фильм «Мама!», в котором актриса сыграла главную роль. Режиссер так увлекся своим «детищем», что совсем забыл о чувствах возлюбленной.

«Этот фильм — будто его ребенок. Он был готов говорить о нем постоянно. Мне же, вернувшись из очередного тура в поддержку картины, говорить о фильме хотелось в последнюю очередь, рассказала актриса.

О том, что отношения зашли в тупик, стало ясно тогда, когда Араноффски начал читать своей возлюбленной негативную критику фильм. Таким образом, он хотел услышать поддержку фильма, чего Лоуренс делать не собиралась. «Никто из нас не читал критику. Если бы я принялась читать эти отзывы, единственное, что я стала бы делать, — это защищаться. Особенно учитывая то, что режиссер картины — мой любимый человек. Мы вместе сделали прекрасное кино. И пусть кто-то его ненавидит, я считаю, что этому фильму не требуется защита и мы не должны оправдываться, «признается актриса.