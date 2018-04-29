Сотни тысяч человек в опасности: в ЛНР заявили об угрозе тотального химического поражения

Из Луганской народной республики поступило предупреждение об угрозе техногенной катастрофы в Донбассе, которая может затронуть десятки, а то и сотни тысяч человек. С заявлением выступили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

По данным ведомства, аммиакохранилище ЧАО «Азот», расположенное на подконтрольной Киеву территории, было обесточено 27 апреля в связи с повреждением кабельных линий электропередачи, остановлен процесс охлаждения хранилища. В связи с этим существует угроза взрыва, предупредили в ЛНР.

Состоялось экстренное заседание совместной инспекции по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду. На совещании была выражена озабоченность в связи угрозой возникновения экологической катастрофы.

В случае взрыва или пожара на предприятии, последствия ЧП могут быть самыми непредсказуемыми – химическое облако может распространиться на десятки километров.

«Возможное количество людей, которые могут оказаться в зоне заражения за 4 часа, составит 287 тыс. человек, за 8 часов - 296 тыс. человек», - отметили в министерстве, добавив, что за восемь часов зона химического заражения может достичь 35 км.

В ЛНР обратили внимание на то, что Киев не предпринимает никаких мер для предотвращения возможной химической катастрофы.