США призвали ЕС к санкциям против ракетной программы Ирана

Старший советник Госсекретаря США Майка Помпео Брайан Хук рассказал о призыве страны членов Евросоюза и других государств к вводу санкций против ракетной программы Ирана. Об этом сообщает Reuters.

«Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана, этот вопрос также занимал важное место в переговорах с европейскими партнерами», — отметил Хук.

По его словам, иранский вопрос будет главной темой на переговорах госсекретаря США Майка Помпео с лидерами Саудовской Аравии и Израиля.