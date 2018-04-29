Стала известна причина сбоя в Telegram

Мессенджер Telegram работал с перебоями у пользователей в СНГ, России, Европе и на Ближнем Востоке по причине отключений электроэнергии в Амстердаме, где находятся серверы сервиса.

«Ремонтные работы после веерных отключений электричества в окрестностях Амстердама продолжаются. Именно они нарушили работу многих сервисов. Сейчас к мессенджеру не могут подключиться пользователи в Европе, странах Магриба и Ближнего Востока, России и СНГ. Мы приносим свои извинения, будем информировать вас о ходе выполнения работ», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

Впрочем, по состоянию на 11.45 мск работа сервиса восстанавливается.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор по решению Таганского суда Москвы начал блокировку Telegram из-за отказа руководства сервиса передать ФСБ ключи шифрования.