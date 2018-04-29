«Страшновато-жутковато»:Каменских раскритиковали за странное фото

Украинская певица Настя Каменских попала под шквал критики поклонников из-за нового фото в соцсети.
На снимке, размещенном певицей в Instagram, она позирует на кровати в желтом плаще и красных сапогах-чулках.
Однако, поклонникам не понравилось фото. Многие отметили, что ноги выглядят неестественно длинными.
espionix Ноги больше чем Настя. Сразу выглядит нелепо.
mikhedoksana, А что с ногами???
_tanyaaa12 О Боже зачем так с фотошопом перебарщивать
klimpolia Что с ногами? До неприличия ужасно
allaivashenko8 А что с ногами? Зачем??? Как-то уродливо… сори.
alina_volfenstein Перебор с фотошопом!
polinka1260 Фу ноги ужас перебор
marchuk1609 Все фото испортили ноги
dasha.moskaliuk Такое ощущение, что ноги искуственные и их просто положили рядом)))
bazajj Страшновато-жутковато.
Фото: