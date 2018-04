Telegram объяснил причину сбоев в своей работе

Представители Telegram заявили, что неполадки в его работе связаны с отключением электричества в Амстердаме. Сообщение опубликовано в официальном аккаунте мессенджера в твиттере.

«Продолжаются ремонтные работы после массовых отключений электричества в Амстердаме, которые затронули многие сервисы. Пользователи Telegram в Европе, MENA, России и СНГ в данный момент не могут подключиться. Мы извиняемся и будем информировать вас о ходе выполнения работ», — отметили представители мессенджера.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил, что у его пользователей могут возникнуть проблемы с подключением из-за серьезного перегрева одного из серверов.

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV

— Telegram Messenger (@telegram) 29 апреля 2018 г.