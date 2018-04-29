Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сервиса.

Отмечается, что подача электроэнергии в серверный кластер Telegram в Нидерландах возобновилась.

«Telegram возвращается к пользователям в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ», — сообщается в заявлении мессенджера.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье основатель Telegram Павел Дуров заявил о сбое в работе мессенджера у пользователей в Европе. Он также принес извинения за неполадки и подчеркнул, что проблема решается. Вскоре Telegram сообщил, что нарушения в работе мессенджера вызваны массовыми отключения электроэнергии в пригороде Амстердама.