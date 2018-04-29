Трамп обвинил Путина в попытке сеять хаос

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин мог поручить российскому адвокату Наталье Весельницкой рассказать о предполагаемых связях его штаба с российским руководством. Об этом сообщает CNN.

Так он прокомментировал сообщения о встрече Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим за несколько месяцев до президентских выборов в США.

Трамп уверен, что это могло быть сделано для того, чтобы посеять хаос в США в ответ на те действия американской администрации, которые были предприняты против России.