Трамп поблагодарил Мун Чжэ Ина за помощь в подготовке к встрече с лидером КНДР

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин по телефону обсудили межкорейские переговоры.

В сообщении также сказано, что Трамп выразил благодарность Мун Чжэ Ину за координацию действий по подготовке его грядущей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Стороны договорились сохранять контакт в ближайшие недели.

Ранее сообщили, что глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Южной Кореи Сон Ен Му по телефону поделились мнениями по итогам саммита корейских глав, а также обсудили планы по денуклеаризации Корейского полуострова.