CBS со ссылкой на два источника в администрации Соединенных Штатов сообщает о том, что переговоры лидеров Северной Кореи и Америки пройдут в Монголии или Сингапуре.

Источники не предоставили подробностей по данной теме. Ранее СМИ уже сообщали о том, что возможным местом встречи может стать Монголия.

Также американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры состоятся в ближайшие три-четыре недели. Об этом он сообщил своими сторонниками на встрече в штате Мичиган.

В Белом доме рассказали, что Трамп во время телефонного разговора поблагодарил южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина за координацию действий по подготовке его грядущей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.