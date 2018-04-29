«Умственно отсталые предатели!» — Фарион обругала русскоязычных украинцев (ВИДЕО)

Показать меню
Актуально
В Киеве взорвался автомобиль, есть жертвы (ФОТО) - 00:49 В Киеве взорвался автомобиль, есть жертвы (ФОТО) Количество мексиканских туристов в России увеличится из-за ЧМ-2018 - 00:59 Количество мексиканских туристов в России увеличится из-за ЧМ-2018 Какие прически вредны для здоровья - 01:21 Какие прически вредны для здоровья World Rugby 10 мая примет решение по протесту Федерации регби России - 01:26 World Rugby 10 мая примет решение по протесту Федерации регби России Минобороны РФ отчиталось о перехвате 10 самолетов за неделю - 01:42 Минобороны РФ отчиталось о перехвате 10 самолетов за неделю Клименко списал блокировку IP-адресов соцсетей на шутку Дурова - 01:43 Клименко списал блокировку IP-адресов соцсетей на шутку Дурова Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков посетил - 02:00 Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков посетил предприятия ОПК в Ульяновске В Киев доставили тяжелораненых боевиков «АТО» (ФОТО) - 02:25 В Киев доставили тяжелораненых боевиков «АТО» (ФОТО) Астрономы открыли звезду-"вампира", взорвавшую соседнее светило - 02:35 Астрономы открыли звезду- Abba впервые за 35 лет выпустит две песни - 02:49 Abba впервые за 35 лет выпустит две песни Страстные танцы и намек на помолвку: Дженнифер Лопес представила яркий клип на - 03:32 Страстные танцы и намек на помолвку: Дженнифер Лопес представила яркий клип на песню El Anillo В России начнут штрафовать водителей за остановку на «вафельнице» - 03:35 В России начнут штрафовать водителей за остановку на «вафельнице» Бондарь/Минибаев стали вторыми в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии - 03:46 Бондарь/Минибаев стали вторыми в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии «Война — это место, где хаты с краю не бывает» — девушка-доброволец Донбасса - 04:46 «Война — это место, где хаты с краю не бывает» — девушка-доброволец Донбасса Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом - 05:07 Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом ОДВЗЯИ готова помочь в денуклеаризации Корейского полуострова - 05:11 ОДВЗЯИ готова помочь в денуклеаризации Корейского полуострова Меркель сделала заявление по санкциям против России после встречи с Трампом - 05:32 Меркель сделала заявление по санкциям против России после встречи с Трампом
» » «Умственно отсталые предатели!» — Фарион обругала русскоязычных украинцев (ВИДЕО)

«Умственно отсталые предатели!» — Фарион обругала русскоязычных украинцев (ВИДЕО)


Добавлено: 29 апр 2018 в 22:56, Категория: Новости на сегодня
«Умственно отсталые предатели!» — Фарион обругала русскоязычных украинцев (ВИДЕО)

Бывший народный депутат от неонацистской партии «Свобода», известная русофобка Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины умственно отсталыми предателями и самой большой проблемой страны.

В эфире ток-шоу «Противоположный Взгляд LIVE» она заявила, что именно русскоязычные украинцы «притянули войну».

«Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага? Путин пришел их освобождать. Они притянули сюда войну! Где мы имеем войну сегодня? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым.

Мы имеем треть оккупированного Донбасса. Мы имеем полностью аннексированный Крым. Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные!» — не сдерживая эмоций, сказала Фарион.

Она сослалась на «последние социологические данные», согласно которым «в Украине живет 5,5% этнических русских».

«Это не просто этнические русские, это дети колонизаторов. Это оккупанты на нашей с вами земле!» — отметила экс-нардеп.

При этом Фарион добавила, что русскоязычные украинцы — гибриды и не имеют права называться украинцами.

«Русскоязычные украинцы — самая большая проблема Украины. Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм?… Русскоязычные украинцы — это не украинцы, они гибриды. Пусть подойдут к зеркалу и спросят себя, за что они так порочат украинскую землю?» — подчеркнула нацистка.

Она также предложила, как решить проблему русского языка на Украине.

«Поможет социальный лифт. Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят», — подытожила Фарион.


Материалы по теме:

Привлеките к ответственности эту полоумную Фарион! — Гордон (ВИДЕО)
Буду бороться с русским миром самыми подлыми методами, потому что я украинка, — Фарион (ВИДЕО)
Депутат Рады требует отнять русских украинцев работы и образования
Нардеп-русофобка хочет оставить русскоязычных украинцев без работы
Добавлено: 29 апр 2018 в 22:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Восемь стран подтвердили участие в военно-техническом форуме «Армия-2018»

Восемь стран подтвердили участие в военно-техническом форуме «Армия-2018»

Жительница Нижнего Новгорода призналась в убийстве своих детей

Жительница Нижнего Новгорода призналась в убийстве своих детей

Чем полезны онлайн игры?

Чем полезны онлайн игры?

Гол Сергачева не спас

Гол Сергачева не спас "Тампу" от поражения в матче плей-офф НХЛ с "Бостоном"

Новости России
еще новости
«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новое видео аварийной посадки Ил-38 появилось в сети

Новое видео аварийной посадки Ил-38 появилось в сети

Восемь стран подтвердили участие в военно-техническом форуме «Армия-2018»

Восемь стран подтвердили участие в военно-техническом форуме «Армия-2018»

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Выбираем кроссовки на каждый день в каталоге фирменного магазина Street Beat

Выбираем кроссовки на каждый день в каталоге фирменного магазина Street Beat

Самые умные в Голливуде: Натали Портман, Кейт Бекинсейл, Джейк Джилленхол и другие наиболее образованные звезды

Самые умные в Голливуде: Натали Портман, Кейт Бекинсейл, Джейк Джилленхол и другие наиболее образованные звезды

Ивана Дилова заметила изменения в общении в Романом Капаклы

Ивана Дилова заметила изменения в общении в Романом Капаклы

Звездный Instagram: ММКФ-2018, четвероногие друзья и селфи в бикини (и без!)

Звездный Instagram: ММКФ-2018, четвероногие друзья и селфи в бикини (и без!)

Новости политики
еще новости
«Это не к нам»: Захарова отказалась повторить за США трюк с «синей тряпкой»

«Это не к нам»: Захарова отказалась повторить за США трюк с «синей тряпкой»

Бойцы ВСУ получили приказ, судьбоносный для Донбасса

Бойцы ВСУ получили приказ, судьбоносный для Донбасса

Грушко: НАТО действует в отношении РФ, опираясь на схемы холодной войны

Грушко: НАТО действует в отношении РФ, опираясь на схемы холодной войны

Как аукнулось, так и откликнулось: Россия жестко ответила Литве на агрессию в свой адрес

Как аукнулось, так и откликнулось: Россия жестко ответила Литве на агрессию в свой адрес

Новости экономики
еще новости
Меркель, Макрон и Мэй объявили Трампу войну, Вашингтону обещан «тройной удар»

Меркель, Макрон и Мэй объявили Трампу войну, Вашингтону обещан «тройной удар»

Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Новости общества
еще новости
«Живой щит»: студенты МГУ вышли на акцию протеста против фан-зоны ЧМ-2018

«Живой щит»: студенты МГУ вышли на акцию протеста против фан-зоны ЧМ-2018

В майские праздники солдатское меню разнообразят шоколадом и свежими фруктами

В майские праздники солдатское меню разнообразят шоколадом и свежими фруктами

В Беломорской базе Северного флота ликвидировали условных террористов

В Беломорской базе Северного флота ликвидировали условных террористов

Водители военной техники завершают подготовку к параду в Новосибирске

Водители военной техники завершают подготовку к параду в Новосибирске

Происшествия
еще новости
Решилась судьба российских детей, чьих мам приговорили к пожизненному сроку в Ираке

Решилась судьба российских детей, чьих мам приговорили к пожизненному сроку в Ираке

Жительница Нижнего Новгорода призналась в убийстве своих детей

Жительница Нижнего Новгорода призналась в убийстве своих детей

В Ростове из-за крупной аварии не было интернета

В Ростове из-за крупной аварии не было интернета

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Новости Украины
еще новости
Фарион предложила «этапировать» Надежду Савченко в «товарном вагоне» к Путину

Фарион предложила «этапировать» Надежду Савченко в «товарном вагоне» к Путину

«Идите в ***, господа»: Известные актеры РФ нахамили зрителей со сцены

«Идите в ***, господа»: Известные актеры РФ нахамили зрителей со сцены

В Ираке 19 россиянок осудили за связь с «ИГИЛ»

В Ираке 19 россиянок осудили за связь с «ИГИЛ»

Штаб обратился к украинским военным по случаю завершения АТО

Штаб обратился к украинским военным по случаю завершения АТО

Мировые новости
еще новости
Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом

Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом

Астрономы открыли звезду-

Астрономы открыли звезду-"вампира", взорвавшую соседнее светило

Какие прически вредны для здоровья

Какие прически вредны для здоровья

Трагедия в Китае: в одной из местных школ убиты семеро учеников

Трагедия в Китае: в одной из местных школ убиты семеро учеников




Лента новостей
«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ - 21:29 «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛЗахарова заявила об «адском» способе обыска дипсобственности РФ в США - 21:29 Захарова заявила об «адском» способе обыска дипсобственности РФ в США«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу за переименование Калининграда в Кенигсберг - 21:28 «Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу за переименование Калининграда в КенигсбергУмер экс-президент Боливии - 21:28 Умер экс-президент БоливииВ Беломорской базе Северного флота ликвидировали условных террористов - 21:21 В Беломорской базе Северного флота ликвидировали условных террористовПодход США к урегулированию в САР не изменится, пообещал Помпео - 21:18 Подход США к урегулированию в САР не изменится, пообещал Помпео"Тюмень" сыграла вничью с "Синарой" в матче чемпионата России по мини-футболу - 21:00 В МИД назвали дату вылета украинцев из Египта - 20:56 В МИД назвали дату вылета украинцев из Египта«Идите в ***, господа»: Известные актеры РФ нахамили зрителей со сцены - 20:49 «Идите в ***, господа»: Известные актеры РФ нахамили зрителей со сценыРешилась судьба российских детей, чьих мам приговорили к пожизненному сроку в Ираке - 20:20 Решилась судьба российских детей, чьих мам приговорили к пожизненному сроку в ИракеНа службе России: Лондон атаковали ядовитые гусеницы - 20:15 На службе России: Лондон атаковали ядовитые гусеницы«Это не к нам»: Захарова отказалась повторить за США трюк с «синей тряпкой» - 19:55 «Это не к нам»: Захарова отказалась повторить за США трюк с «синей тряпкой»Бывший президент Боливии Луис Гарсиа Меса умер после трех инфарктов - 19:32 Бывший президент Боливии Луис Гарсиа Меса умер после трех инфарктовНадаль выиграл турнир в Барселоне - 19:11 Надаль выиграл турнир в Барселоне
Последние новости
Процедура оспаривания кадастровой стоимости объекта - 00:43 Процедура оспаривания кадастровой стоимости объекта Автомобиль трижды въехал в толпу в Уэльсе (ФОТО, ВИДЕО) - 00:42 Автомобиль трижды въехал в толпу в Уэльсе (ФОТО, ВИДЕО) «Живой щит»: студенты МГУ вышли на акцию протеста против фан-зоны ЧМ-2018 - 00:12 «Живой щит»: студенты МГУ вышли на акцию протеста против фан-зоны ЧМ-2018 Гол Милинковича-Савича принес "Лацио" победу над "Торино" в серии А - 00:02 Гол Милинковича-Савича принес Макрон и Роухани обсудили ситуацию, связанную с иранским соглашением - 23:35 Макрон и Роухани обсудили ситуацию, связанную с иранским соглашением Фарион предложила «этапировать» Надежду Савченко в «товарном вагоне» к Путину - 23:04 Фарион предложила «этапировать» Надежду Савченко в «товарном вагоне» к Путину «Умственно отсталые предатели!» — Фарион обругала русскоязычных украинцев (ВИДЕО) - 22:56 «Умственно отсталые предатели!» — Фарион обругала русскоязычных украинцев (ВИДЕО) Выбираем кроссовки на каждый день в каталоге фирменного магазина Street Beat - 22:49 Выбираем кроссовки на каждый день в каталоге фирменного магазина Street Beat Европе нужно научиться определять свои интересы — экс-глава МИД Германии - 22:32 Европе нужно научиться определять свои интересы — экс-глава МИД Германии Недетские проблемы: финны выиграли ЮЧМ-2018 на Урале, россияне провалились - 22:21 Недетские проблемы: финны выиграли ЮЧМ-2018 на Урале, россияне провалились Самые умные в Голливуде: Натали Портман, Кейт Бекинсейл, Джейк Джилленхол и другие наиболее - 22:00 Самые умные в Голливуде: Натали Портман, Кейт Бекинсейл, Джейк Джилленхол и другие наиболее образованные звезды На Марсе обнаружена гигантская статуя женщины-воина - 21:59 На Марсе обнаружена гигантская статуя женщины-воина В майские праздники солдатское меню разнообразят шоколадом и свежими фруктами - 21:56 В майские праздники солдатское меню разнообразят шоколадом и свежими фруктами
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"