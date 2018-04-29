В Беломорской базе Северного флота ликвидировали условных террористов

На территории военного порта Беломорской военно-морской базы под руководством командира объединения контр-адмирала Аркадия Романова была проведена демонстративная тренировка по противодействию террористическим угрозам.

По легенде учений группа условных террористов совершила нападение на один из кораблей Беломорской военно-морской базы. Силы дежурно-вахтенной службы оказали противодействие противнику и вызвали подкрепление.

Получив сигнал о террористической атаке, оперативный штаб Беломорской военно-морской базы организовал работу по блокированию и уничтожению условных террористов.

В установленные сроки на место нападения прибыл резерв начальника Северодвинского местного гарнизона и подразделения антитеррора. В результате грамотного руководства оперативным штабом подразделениями, а также уверенными и слаженными действиями военнослужащих Беломорской военно-морской базы условные террористы были уничтожены.

В ходе тренировки были отработаны различные способы локализации нападавших и их нейтрализация, были применены штатное вооружение и средства имитации.