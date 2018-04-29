В Ереване протестующие перекрыли подходы к главной площади

Протестующие в Ереване перекрыли проезд к площади Республики. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что собравшиеся ездят на автомобилях кругами и сигналят. Автомобилисты вывешивают из окон флаги.
Кроме того, несколько сотен оппозиционеров стоят на пешеходных переходах, перекрыв движение в центре города. Ими также блокированы прилегающие к площади центральные улицы.
Полицейские в настоящее время не препятствуют проведению акции.
Часть активистов выстроились в колонну и продолжают шествие по центральным улицам города.