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В Google рассказали об угрозах искусственного интеллекта


Добавлено: 29 апр 2018 в 00:42, Категория: Новости на сегодня
В Google рассказали об угрозах искусственного интеллекта

Сооснователь Google и один из руководителей холдинга Alphabet Сергей Брин рассказал об угрозах, которые таит в себе искусственный интеллект.

«Мы живем в эпоху великого вдохновения и перспектив, но вместе с этими возможностями появляется необходимость в колоссальной предусмотрительности и ответственности, поскольку технологии глубоко и бесповоротно переплетены с нашим обществом», — написал предприниматель в открытом корпоративном письме.

По мнению Брина, развитие искусственного интеллекта ставит перед разработчиками все новые вопросы.

«Как они (технологии. — Прим. ред.) повлияют на трудоустройство в различных областях? Как мы можем понять, что происходит у них внутри? Что насчет оценки их объективности? Как они могут манипулировать людьми? Безопасны ли они?» — спрашивает ученый.

Опасения варьируются от страха перед научной фантастикой до сомнений в характеристиках беспилотных автомобилей, отмечает Брин.

Ранее о потенциальной угрозе искусственного интеллекта предупреждал основатель компании Microsoft Билл Гейтс. По его словам, через несколько десятилетий ИИ может стать настолько сильным, что «превратится в повод для беспокойства». Позицию Гейтса разделяет и глава SpaceX Илон Маск, который считает «разумные» машины «более опасными, чем ядерное оружие».


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Добавлено: 29 апр 2018 в 00:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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