В Ираке 19 россиянок осудили за связь с «ИГИЛ»

В Ираке 19 россиянок приговорили к пожизненному тюремному заключению за присоединение к исламистской террористической группировке «ИГИЛ».

Центральный уголовный суд Багдада сообщает, что шесть женщин из Азербайджана и четыре из Таджикистана также были приговорены к пожизненному заключению по тому же обвинению. Суд объявил приговор 29 апреля. Большинство женщин во время заседания утверждали, что их обманом привезли в Ирак.

Одна из обвиняемых отметила: «Я не знала, что мы были в Ираке. Я поехала с мужем и детьми в Турцию, чтобы там жить, а потом вдруг обнаружила, что я на самом деле в Ираке».