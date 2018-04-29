В майские праздники солдатское меню разнообразят шоколадом и свежими фруктами

В майские праздники меню военнослужащих по призыву разнообразят конфетами, шоколадом, выпечкой и свежими фруктами.

Для создания праздничного настроения командование увеличило стоимость продовольственного пайка военнослужащих срочной службы на 20 процентов. Рацион военнослужащих пополнят два-три вида национальных холодных закусок, витаминных салатов, первых и вторых блюд. На десерт в столовых будут выдаваться свежие яблоки, апельсины, мандарины и бананы, а также шоколад или конфеты, печенье, вафли или пряники.

Праздничное меню будет действовать не только в стационарных столовых, но и для военнослужащих, несущих службу на боевом дежурстве и в суточном наряде.