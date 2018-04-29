В МИД назвали дату вылета украинцев из Египта

Украинские туристы смогут вылететь из Египта 30 апреля. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

«По информации туркомпании, ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется. Причина — отсутствие самолетов. Вылет планируется на 30.04», — написал Кирилич.

За інформацією туркомпанії, ситуація з перевезенням українців з Шарм-ель-Шейха до України ускладнюється. Причина — відсутність літаків. Виліт планується на 30.04.

Консул вживає заходів з врегулювання ситуації. pic.twitter.com/63QS746HBw

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 29 апреля 2018 г.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин начал визит в Египет.

Фото: samiedem.blogspot.com