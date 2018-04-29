В США признали превосходство России в киберпространстве

США уступают России в области киберпространства. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорер, передает CNN.
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Конгресс США обвинил российских хакеров и СМИ во вмешательстве в выборы
Он отметил, что несмотря на значительную разницу в оборонных бюджетах, россияне «выглядят более солидно в области дезинформации и в киберпространстве». Уорер отметил, что правительство США всё еще пытается вникнуть в суть технологий 2016 года.
Ранее Конгресс США в рассекреченной части доклада озвучил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы при помощи сетевых атак, активности в соцсетях, действий посредников и государственных СМИ. Агентство «Россия сегодня», Sputnik, телеканал RT и издание Russia Beyond the Headlines в документе названы «частью российского аппарата медиапропаганды».Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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