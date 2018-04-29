В США признали превосходство России в киберпространстве

США уступают России в области киберпространства. Об этом заявил сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорер, передает CNN.

Читайте по теме

Конгресс США обвинил российских хакеров и СМИ во вмешательстве в выборы

Он отметил, что несмотря на значительную разницу в оборонных бюджетах, россияне «выглядят более солидно в области дезинформации и в киберпространстве». Уорер отметил, что правительство США всё еще пытается вникнуть в суть технологий 2016 года.

Ранее Конгресс США в рассекреченной части доклада озвучил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы при помощи сетевых атак, активности в соцсетях, действий посредников и государственных СМИ. Агентство «Россия сегодня», Sputnik, телеканал RT и издание Russia Beyond the Headlines в документе названы «частью российского аппарата медиапропаганды».

Яндекс.Дзен

Правительство выделило 3,3 млрд рублей для защиты «Артека» от оползней

Повышение пенсионного возраста неизбежно, считает Бибикова

Цеков: увеличить число рабочих рук можно без повышения пенсионного возраста